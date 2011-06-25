دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران در برگزار می شود

‌دبیر کنگره علوم خاک ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اتمام مهلت ارسال مقاله تاکنون سه هزار و 557 عنوان مقاله به دبیرخانه این کنگره واصل شده که پس از بررسیهای اولیه تعداد دو هزار و 16 مقاله جهت داوری نهایی انتخاب شدهاند.

علی اصغر جعفرزاده همچنین مهلت ثبتنام برای حضور در این کنگره را مرداد ماه سالجاری اعلام کرد و گفت: تاکنون یک هزار و 518 نفر محقق، عضو هیئت علمی و دانشجو نیز برای حضور در این کنگره ثبت نام اولیه کردهاند.

وی هدف از برگزاری این کنگره را بررسی دستاوردهای علمی و پژوهشی در گرایشهای مختلف علوم خاک به منظور توسعه کشاورزی پایدار، بررسی و تحقیق در مورد مسائل مهم خاک و تبادل این اطلاعات بین اعضای خانواده بزرگ علوم خاک در کشور، تحقیق در مورد وضعیت موجود خاک در رابطه با تهدیدهای بالقوه و بالفعل و ارزیابی دورنمای آن، تعیین اولویتهای کاری در این زمینهها و همسو شدن آموزش و پژوهش در علوم خاک با نیازهای کشوری عنوان کرد.

جعفرزاده گفت: دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران در 12 محور شامل: بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، پیدایش، ردهبندی و ارزیابی تناسب اراضی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، فیزیک خاک و رابطه آب خاک و گیاه، فرسایش و حفاظت خاک، شیمی و آلودگی خاک و سلامت محیط زیست، میکرومورفولوژی و مینرالوژی خاک، فنآوریهای نوین در علوم خاک، مدیریت پایدار خاک، احیای اراضی تخریب یافته، مدیریت پایدار گیاه برنج در خاک های شالیزاری برگزار خواهد شد.

دبیر کنگره علوم خاک ایران اظهار داشت: همزمان با برگزاری این کنگره دو کارگاه آموزشی تحت عنوان تهیه بانک اطلاعاتی خاک و اقلیم با استفاده از نرم افزارهای SDBm plus و CDBm در محیط میکرولیز و آموزش و نحوه استفاده از نرم افزارهای سیستم میکرولیز ( MicroLEIS DSS ) در ارزیابی اراضی در دانشگاه تبریز برپا خواهد شد.

علی اصغر جعفرزاده برگزاری این کنگره در دانشگاه تبریز را نشاندهنده پتانسیلهای بالای علمی دانشکده کشاورزی و گروه علوم خاک این دانشگاه عنوان کرد و گفت: این کنگره با مشارکت دانشگاه تبریز، انجمن علوم خاک ایران و همکاری برخی موسسات و سازمانها برگزار میشود.