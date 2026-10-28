برترین های دور سوم رنکینگ بولینگ انفرادی کشور مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دور سوم رقابت های رنکینگ بولینگ انفرادی کشور که از یکشنبه (۳ آبان) با حضور ۸۳ بازیکن به میزبانی هیئت استان تهران و در باشگاه گلکسی مجموعه ایران مال آغاز شد، امروز (چهارشنبه ۶ آبان) با رقابت ۲۵ نفر راه یافته به فینال پیگیری شد و در نهایت با تعیین نفرات برتر به پایان رسید.



نفرات برتر شرکت کننده در این رقابت ها به این شرح هستند:



۱- مجید ملکی

۲- سام بیگدلی

۳- آروین افرازه

۴-ارشیا رضایی

۵- محمد فاتح مقدم



همچنین ارشیا رضایی و مهرداد بای به صورت مشترک با امتیاز ۲۵۷ بالاترین گیم را به نام خود ثبت کردند.



رقابت های رنکینگ بولینگ انفرادی کشور طی ۴ دور برگزار می شود. دور نخست این رقابت ها دی ماه سال گذشته با حضور ۹۵ بازیکن در باشگاه گلکسی تهران برگزار شد. شیراز هم شهریورماه گذشته میزبان دور دوم این رقابت ها بود که با حضور ۷۳ بازیکن برگزار شد.



برگزاری دور چهارم و پایانی رنکینگ بولینگ انفرادی کشور برای دی ماه پیش بینی شده است.