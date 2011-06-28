194 روستای خراسان جنوبی با تانکر آبرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بسکابادی در جلسه بررسی مشکلات پروژه‌های آب و فاضلاب روستایی نهبندان اظهارداشت: آبرسانی سیار به روستاهای استان به وسیله 24 تانکر سیاردولتی و خصوصی انجام می شود.

وی افزود: سالانه 372 هزار و 184 متر مکعب آب در قالب 33 هزار و 45 سرویس آب با ناوگان سیار به این روستاها حمل می شود.

وی ادامه داد: شهرستان بیرجند با 117 روستا و فردوس با پنج روستا به ترتیب بیشترین و کمترین آبرسانی سیار را در سطح شهرستان های استان دارا هستند.

236 روستا فاقد آب شرب بهداشتی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفت: هم اکنون 236 روستای خراسان جنوبی فاقد آب شرب و بهداشتی است که طی امسال آبرسانی به 54 روستا در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: تا پایان برنامه پنجم توسعه تلاش می شود مشکل آب شرب و بهداشتی 90 درصد روستاهای استان و بویژه شهرستان نهبندان برطرف شود.

بسکابادی با بیان اینکه بر اثر خشکسالی منابع آبی خراسان جنوبی کاهش یافته است افزود: هم اکنون ضریب برخورداری روستاهای استان از آب شرب و بهداشتی 84 درصد و ضریب بهره وری 67 درصد است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی از اجرای طرح پایلوت مدیریت مصرف آب در هشت مجتمع آبرسانی زیر پوشش این شرکت از جمله در مجتمع حسین آباد نهبندان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود اجرای این طرح تا پایان مرداد ماه به اتمام برسد.

وی بیان کرد: سرانه مصرفی آب در این استان از 105 لیتر در روز قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها به 97 لیتر در روز تاکنون کاهش یافته است.

اختصاص 45 میلیارد ریال به پروژه های آبرسانی روستایی نهبندان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفت: در سال جاری برای تکمیل و احداث پروژه های در دست اجرای این شرکت در شهرستان نهبندان 45 میلیارد ریال اختصاص خواهد یافت.

بسکابادی اظهار داشت: این رقم از محل اعتبارات دو درصد نفت، اعتبارات استانی و خشکسالی، ردیفهای متفرقه و اعتبارات ملی برای اجرای پروژه‌های فاضلاب روستایی تأمین خواهد شد.

وی با بیان اینکه اعتبار عمرانی سال گذشته این شرکت 14 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده است، گفت: در سال جاری تامین آب شرب و بهداشتی 54 روستای استان با چهار هزار و 66 خانوار و با اعتبار 25 میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.

وی به پیشرفت 80 درصدی پروژه های آبفای در حال اجرای نهبندان اشاره کرد و افزود: احداث و تکمیل مجتمع های آبرسانی سمک و تیغدر، اصلاح و بازسازی خطوط اصلی و فرعی انتقال آب برای جلوگیری از هدر رفتن آب و آبرسانی سیار به روستاهای فاقد آبرسانی از مهمترین پروژه‌های این شرکت در نهبندان است.

به گفته وی 20 درصد خطوط انتقال آبرسانی روستایی استان در شهرستان نهبندان است.