ایجاد نخستین گمرگ فاوا برای تقویت زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسنلو مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام در نخستین روز از بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ با اشاره به روند توسعه زیرساختهای این منطقه اظهار کرد: این مجموعه طی ۳۰ سال گذشته در مجموع حدود ۲۸ مگاوات از ظرفیت دیماند شبکه سراسری کشور استفاده میکرد، در حالی که از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون ۳۰ مگاوات به ظرفیت برق منطقه اضافه شده است.
افزایش ۱۰ برابری ظرفیت تولید برق در منطقه پیام
وی در تشریح جزئیات افزایش ظرفیتهای انرژی افزود: ظرفیت تولید برق داخل منطقه که در ابتدای این دوره حدود ۱۰ مگاوات بود، طی یک سال و نیم گذشته به ۱۰۵ مگاوات افزایش یافته و این ظرفیت شامل نیروگاههای خورشیدی و حرارتی است.
حسنلو در ادامه تصریح کرد: در کنار افزایش ظرفیت تولید، توسعه شبکه انتقال و توزیع برق نیز باید متناسب با این روند دنبال شود تا زیرساختهای لازم برای توسعه صنایع و فعالیتهای اقتصادی در منطقه فراهم باشد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی این منطقه یادآور شد: ۳۵.۵ مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی در منطقه وارد مدار شده است و این اقدامات بهصورت عملیاتی و در بستر زیرساختهای موجود محقق گردیده است.
خروج از وضعیت زیانده و ثبت رکورد جدید در واگذاری اراضی
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وضعیت مالی و اقتصادی این مجموعه پرداخت و گفت: پیام پس از ۳۰ سال از وضعیت زیانده خارج شده و وارد مسیر رشد و توسعه اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: این اتفاق در شرایطی رقم خورده که طی سال گذشته و امسال بخش قابل توجهی از صنایع با چالشهایی در تأمین کالا، ارز و عرضه محصولات خود مواجه بودهاند و عبور از این شرایط نیازمند تقویت زیرساختهای اقتصادی و ایجاد مزیتهای رقابتی است.
حسنلو درباره روند واگذاری اراضی به سرمایهگذاران در منطقه ویژه اقتصادی پیام نیز اعلام کرد: مجموع واگذاری اراضی طی ۳۰ سال گذشته حدود ۲۳۰ هکتار بوده که بیش از ۸۰ هکتار آن در دوره فعلی مدیریتی انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب حدود ۳۳ تا ۳۵ درصد کل واگذاری اراضی پیام در سه دهه گذشته، در دوره فعلی به انجام رسیده که نشاندهنده شتاب گرفتن روند جذب سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی در منطقه است.
کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا؛ مزیت رقابتی پیام
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام با تأکید بر ضرورت ایجاد مزیت رقابتی برای این مجموعه گفت: باید با کاهش مدت زمان ترخیص کالا و همچنین کاهش هزینههای مرتبط با ورود کالا، شرایطی ایجاد کنیم که واردکنندگان، پیام را به عنوان یکی از مسیرهای اصلی ورود کالا به کشور انتخاب کنند.
وی افزود: در همین راستا، فعالسازی ظرفیتهای فرودگاه پیام در کنار احداث نخستین گمرک تخصصی فاوا، دو پروژه مهم و مکمل هستند که میتوانند به تقویت زیستبوم فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه کمک کنند.
گمرک تخصصی فاوا؛ مکمل توسعه زیستبوم فناوری و اشتغالزایی
حسنلو در خصوص دستاوردهای این اقدام تشریح کرد: راهاندازی گمرک تخصصی فاوا میتواند دسترسی شرکتهای فعال در این حوزه به مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای مورد نیاز را با سرعت بیشتر و هزینه پایینتر فراهم کند و در نهایت به تقویت زنجیره فعالیتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر شود.
وی با اشاره به ظرفیت بالای این بخش برای ایجاد اشتغال گفت: سال گذشته حدود ۷.۵ میلیارد دلار واردات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور انجام شده است که این حجم از فعالیت اقتصادی میتواند ظرفیت قابل توجهی برای اشتغالزایی ایجاد کند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام افزود: توسعه این بخش همچنین میتواند به افزایش سهم استان البرز از فعالیتهای اقتصادی و فناوری کشور و ارتقای سرانه اقتصادی استان کمک کند.
حسنلو با اشاره به اهداف کلان این اقدامات تأکید کرد: پروژههای جدید منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام با اولویت درآمدزایی تعریف شدهاند و درآمدزایی برای مجموعه اهمیت زیادی دارد، اما در کنار آن، منتفع شدن زیستبوم اقتصادی، صنعتی و فناوری منطقه از مزایای این پروژهها نیز از اهداف مهم اجرای آنهاست.
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