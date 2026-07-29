تحقق ۱۳۶ درصدی برنامه آبرسانی روستایی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ با اجرای طرح‌های جهاد آبرسانی و توسعه زیرساخت‌های تأمین آب، عملیات آبرسانی به ۱۰۹ روستای خراسان جنوبی به پایان رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با بیان اینکه برنامه پیش‌بینی‌شده برای سال جاری آبرسانی به ۸۰ روستا بود، افزود: با تلاش مجموعه آبفا و حمایت‌های دولت، این هدف با تحقق ۱۳۶ درصدی، ۳۶ درصد فراتر از برنامه محقق شد.

وی با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته به این طرح‌ها بیان کرد: برای اجرای طرح آبرسانی به ۲۰ روستا، ۴۸۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

توکلی ادامه داد: همچنین با اختصاص ۵۷۵ میلیارد تومان اعتبار، طرح‌های پایدارسازی تأمین آب ۸۹ روستای استان در دست اجرا و بهره‌برداری قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در کاهش تنش آبی، افزایش پایداری تأمین آب شرب و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به روستاییان دارد، گفت: توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق کم‌برخوردار با جدیت دنبال می‌شود تا دسترسی پایدار روستاها به آب شرب بیش از پیش تقویت شود.