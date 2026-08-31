برقراری پروازهای خارجی فرودگاه بندرعباس از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم توسلی افزود: هفتاد مسافر، امروز دوشنبه نهم شهریور با پرواز، بندرعباس را به مقصد دبی ترک کردند.

وی گفت: این پرواز در پاسخ به درخواست مردم و نیاز مسافران استان، تسهیل در رفت و آمد فعالان اقتصادی و گردشگران در روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته صورت می‌گیرد.

توسلی افزود: فرودگاه بین‌المللی بندرعباس پیگیری برای توسعه و تقویت مسیرهای پروازی بین‌المللی را با جدیت دنبال می‌کند.

به طور میانگین در هفته ۴۸ سورتی پرواز از فرودگاه بین المللی بندرعباس به ۹ مقصد داخلی و خارجی صورت می‌گیرد.