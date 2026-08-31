به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز دوشنبه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای (SCO) در بیشکک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و رایزنی کرد.

رئیس جمهور روسیه در دیدار با نخست وزیر هند اعلام کرد: روابط بین روسیه و هند در حال تقویت است؛ در این زمینه توجه شخص نخست وزیر هند موثر واقع شده است. همکاری تجاری و اقتصادی میان روسیه و هند در حال توسعه است.

ولادیمیر پوتین سپس اضافه کرد: حجم تجارت میان دو کشور بیش از ۲ درصد افزایش یافته است. مبادلات گردشگری میان روسیه و هند در سال ۲۰۲۵ رشدی ۱۶ درصدی داشته است. روسیه در مسیر پایان دادن به مناقشه اوکراین حرکت می‌کند.

از سوی دیگر، نارندرا مودی نخست وزیر هند در این دیدار گفت: هند از تمام تلاش‌ های صلح آمیز در خصوص مسئله اوکراین حمایت می‌ کند و به این کار نیز ادامه خواهد داد. با پوتین درباره حل و فصل بحران اوکراین گفتگو خواهیم کرد.

نارندرا مودی در ادامه افزود: اطمینان دارم سفر پوتین برای شرکت در اجلاس بریکس (BRICS) قطعاً موجب تقویت روابط روسیه و هند خواهد شد.