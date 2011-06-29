احداث تله کابین در کرج با مشارکت بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سید محمد جواد حسینی با ذکر این مطلب، افزود: مراحل احداث این تله کابین که از محل متروی فردیس آغاز و پس از گذر از تپه های مراد آب در نهایت به ارتفاعات بیجی در عظیمیه می رسد، به محض اخذ مجوزهای لازم و عبور از مراحل اداری و قانونی کلید می خورد.

وی برآورد مالی پیش بینی شده برای اجرای این طرح تفریحی بزرگ را حدود هزار تا یک هزار و 500 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: هم اکنون نیز در حال مذاکره با سرمایه گذار بخش خصوصی به منظور اجرایی کردن این طرح تفریحی هستیم.

این مسئول در تشریح مولفه های پیش بینی شده برای پروژه تله کابین کرج، گفت: ساماندهی بافتهای فرسوده تپه مرادآب و ایجاد شهربازی در این منطقه از جمله برنامه هایی است که طی اجرای این طرح محقق می شود.

حسینی ادامه داد: احداث مجتمع تجاری و هایپر مارکتهای متعدد در محل تپه مراداب نیز از دیگر گزینه های پیش بینی شده ای است که در طرح مطالعاتی پروژه احداث تله کابین دیده شده است.

مدیر مشارکتها و سرمایه گذاری شهرداری کرج در خصوص اجرای فاز دیگر این طرح تفریحی در ارتفاعات بیجی عظیمیه، عنوان کرد: این فاز شامل ایجاد مجموعه گردشگری، تفریحی همچنین هتل است.

حسینی با بیان اینکه سرمایه گذار پروژه تله کابین مطالعات مفهومی این طرح را انجام داده است، گفت: این طرح به محض انعقاد قرارداد و جذب سرمایه سرمایه گذار بخش خصوصی وارد مرحله اجرا می شود.



وی در خصوص راه های جذب سرمایه گذار به برگزاری نمایشگاه های متعدد اشاره کرد و افزود: نمایشگاه بین المللی اکسپو کیش از جمله این نمایشگاه ها می باشد که سرمایه گذارهای متعدد داخلی و خارجی در آن شرکت می کنند.

این مسئول عنوان کرد: سرمایه گذار پروژه تله کابین نیز با حضور در نمایشگاه اکسپو کیش پس از شناخت و آشنایی با ظرفیتها و پتانسیهای کرج از طریق داده های موجود، ازعملیاتی کردن طرح تله کابین کرج استقبال کرده است.