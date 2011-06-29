صادرات استان کرمانشاه 16 درصد رشد داشت

محسن مصطفایی به خبرنگار مهر گفت: طی این مدت 682 هزار و 61 تن کالا به ارزش 256 میلیون و 213 هزار و 774 دلار از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده که در مقایسه با سه ماهه ابتدایی سال قبل از لحاظ وزن 67 درصد و از حیث ارزش 16 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: از مجموع این میزان صادرات 181 میلیون و 801 هزار و 579 دلار آن از طریق گمرک پرویز خان، 55 میلیون و 803 هزار و 729 دلار از گمرکات کرمانشاه و 12 میلیون و 408 هزار و 655 دلار از طریق گمرک خسروی صادر شده است.

مصطفایی اظهار داشت: سهم بازارچه شوشمی نیز از این صادرات پنج میلیون و 812 هزار و 653 دلار، سهم بازارچه پرویزخان 382 هزار و 417 دلار و سهم بازارچه شیخ صالح چهار هزار و 741 دلار است.

وی تصریح کرد: سیمان خاکستری، کیک و بیسکویت، کولر آبی، گوجه فرنگی، ماست، رب گوجه، شلنگ پلاستیکی، هندوانه و کفش عمده صادرات استان طی این مدت بوده است.

مصطفایی ادامه داد: همچنین در سه ماهه ابتدایی امسال چهار هزار و 956 تن کالا به ارزش هشت میلیون و 651 هزار و 302 دلار از طریق گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 23 درصد و از نظر ارزش 17 درصد کاهش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه تصریح کرد: از مجموع این واردات سه میلیون و 189 هزار و 260 دلار آن از طریق گمرک کرمانشاه و پنج میلیون و 462 هزار و 42 دلار از طریق بازارچه شوشمی وارد کشورمان شده است.