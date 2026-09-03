به گزارش خبرنگار مهر، آرمان خالقی عصر در آیین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و پیشکسوتان منتخب آذربایجان غربی با اشاره به موقعیت مرزی آذربایجانغربی اظهار کرد: این استان یکی از دروازه های اصلی کشور در حوزه تجارت زمینی است و در شرایطی که بخشی از مسیرهای حملونقل دریایی با محدودیت مواجه شده، اهمیت مرزهای زمینی در تأمین مایحتاج و استمرار تجارت کشور بیش از گذشته افزایش یافته است.
وی افزود: باید از هماکنون برای حفظ بازارهای صادراتی، تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و فعال نگه داشتن مرزهای تجاری برنامهریزی کنیم، زیرا بسته شدن یا محدود شدن این مسیرها میتواند بر زنجیره تأمین و تجارت کشور اثر مستقیم بگذارد.
خالقی افزود: حفظ و توسعه تجارت مرزی نیازمند فعال شدن دیپلماسی اقتصادی، مشارکت جدی بخش خصوصی و تعامل مستمر با کشورهای همسایه است. باید از هر ظرفیتی برای حفظ ارتباط تجاری با کشورهای منطقه استفاده کنیم و اجازه ندهیم محدودیتهای سیاسی یا اقتصادی موجب کاهش تردد و تجارت مرزی شود.
وی ادامه داد: در شرایطی که واحدهای تولیدی با مشکلات متعدد مالی، تأمین نقدینگی و محدودیتهای تولید مواجه هستند، تحمیل بدهیهای سنگین بابت تعرفه برق و سپس اعمال جریمه برای پرداخت آن، فشار مضاعفی بر بخش صنعت وارد میکند.
خالقی تاکید کرد: انتظار بخش خصوصی این است که اجرای قوانین و مقررات در حوزه تعرفههای انرژی با دقت و رعایت کامل فرآیندهای قانونی انجام شود و تصمیماتی که آثار مالی سنگینی برای تولیدکنندگان دارد، بدون طی تشریفات قانونی به واحدهای صنعتی تحمیل نشود.
وی همچنین نسبت به تأمین گاز صنایع در فصل سرد سال هشدار داد و گفت: نمیتوان انتظار داشت در شرایط کمبود گاز، گاز مصرفی شهرها قطع شود تا صنایع همچنان به گاز دسترسی داشته باشند؛ چنین سازوکاری عملاً امکانپذیر نیست و صنعت باید از هماکنون برای استفاده از سوخت جایگزین آمادگی داشته باشد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت کشور با اشاره به تجربه همکاری وزارت صمت با تشکلهای صنعتی و معدنی گفت: تجربههای موفقی در زمینه واگذاری بخشی از امور به تشکلهای بخش خصوصی وجود دارد و میتوان از این الگو در آذربایجانغربی نیز استفاده کرد.
خالقی خاطرنشان کرد: استفاده بیشتر از ظرفیت تشکلهای تخصصی میتواند به افزایش سرعت و دقت تصمیمگیریها کمک کند و امیدواریم این رویکرد در آذربایجانغربی نیز با جدیت دنبال شود.
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