بیش از ۹۰ قبضه  انواع سلاح جنگی و شکاری در آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پاسخ به مطالبات مردم و گزارش‌ های واصله به سامانه های ارتباطی ۱۱۰ و ۱۹۷، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان با هماهنگی کامل دستگاه قضایی، طرح ویژه ارتقا امنیت اجتماعی و جمع‌ آوری سلاح‌های غیرمجاز را از ابتدای شهریورماه در طی دو مرحله اجرایی کرد.

وی با اشاره به اینکه با اشراف اطلاعاتی و عملیات ‌های هدفمند، تاکنون بیش از ۹۰ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری از مخلان نظم و امنیت کشف و ضبط شده است، تاکید کرد: پلیس استان در برخورد با عوامل ناامنی، به‌ ویژه در مواردی که منجر به ایجاد مزاحمت برای شهروندان می‌شود، هیچ مماشاتی نخواهد داشت.

سردار سلمانی با اشاره مزاحمت‌های صنفی و اجتماعی نیز گفت: یکی از مطالبات به‌ حق مردم استان، رسیدگی به وضعیت فعالیت خارج از ضوابط برخی قهوه‌ خانه‌ ها و قلیان‌ سراها از ساعت ۱۲ بامداد به بعد بود که سلب آرامش و تضییع حقوق شهروندی را به دنبال داشت؛ بر همین اساس تذکرات جدی و قانونی به متصدیان این واحدها توسط پلیس نظارت بر اماکن داده شده است.

وی تاکیدکرد: پلیس در اجرای قانون کاملاً قاطع است و در صورت تداوم تخلفات و عدم تمکین متصدیان به ضوابط قانونی، برخوردهای قانونی لازم با هماهنگی قضایی انجام خواهد شد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: از شهروندان درخواست داریم هرگونه تحرکات مشکوک و یا اخلال در نظم عمومی را بلافاصله از طریق شماره‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ به پلیس اطلاع دهند.