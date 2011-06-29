چهار محال و بختیاری 21 هزار داوطلب کنکور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح پنجشنبه نهم تیرماه 90 همزمان با سایر نقاط کشوررقابت داوطلبان ورود به دانشگاه های سراسری ، در چهار محال و بختیاری با حضور 21 هزار و325 داوطلب آغاز خواهد شد و کارت ورود به جلسه داوطلبان گروه های آزمایشی پنج گانه به همراه راهنمای شرکت در آزمون از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.

داوطلبان آزمون سراسری سال 90 دانشگاه ها برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون با در اختیار داشتن شماره پرونده و شماره رهگیری ثبت نام خود به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

در صورت وجود نقص احتمالی در کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان در شهرستان شهرکرد باجه رفع نقص مستقر در دانشگاه شهرکرد، در شهرستان اردل، باجه رفع نقص مستقر در دانشگاه پیام نور اردل، در شهرستان بروجن باجه رفع نقص مستقر در دانشگاه پیام نور بروجن، در شهرستان فارسان باجه رفع نقص مستقر در دانشگاه پیام نور فارسان و در شهرستان لردگان، باجه رفع نقص مستقر در اداره آموزش و پرورش لردگان، از ساعت 8 تا12 و 14 تا 18 روز های توزیع کارت آماده پاسخگویی به داوطلبان خواهند بود.

همراه داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه در تمامی مراحل برای داوطلبان الزامی است..



