به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان سمپاد، آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی و همچنین تکمیل ظرفیت مدارس سمپاد به صورت همزمان روز جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ در سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: فرآیند برگزاری آزمون از ساعت هشت صبح آغاز می‌شود و در مجموع ۲۴ هزار و ۳۷۲ داوطلب در ۱۷۷ مرکز آزمون در ۲۳ منطقه آموزشی خوزستان با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان درباره دریافت کارت ورود به جلسه گفت: داوطلبان می‌توانند از روز دوشنبه ۲۵ خردادماه با مراجعه به سامانه سنجش به نشانی Sanjesh.org و از طریق چهار روش پیش‌بینی شده، کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: برای دریافت کارت، همراه داشتن کد ملی و شماره پرونده الزامی است و داوطلبان باید پیش از روز آزمون نسبت به بررسی اطلاعات درج شده در کارت اقدام کنند.

علی‌فر بیان کرد: باجه‌های رفع نقص در ادارات آموزش و پرورش ۲۳ شهرستان استان دایر شده است و داوطلبان شهرستان اهواز در صورت مشاهده هرگونه مغایرت می‌توانند روز پنجشنبه به اداره سنجش اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان مراجعه کنند.

وی افزود: در باجه‌های رفع نقص، مواردی از جمله سهمیه داوطلب، اولویت انتخابی، اشکالات اطلاعات شناسنامه‌ای، اشتباه در ثبت عکس یا نبود عکس در کارت ورود به جلسه بررسی و اصلاح خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با تأکید بر آمادگی کامل استان برای برگزاری آزمون‌ها گفت: تمامی تمهیدات لازم از جمله هماهنگی با دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی نظیر اورژانس، آتش‌نشانی و اداره برق انجام شده تا آزمون‌ها در فضایی آرام و ایمن برگزار شود.