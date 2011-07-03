به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند در سیمای کردی شبکه سحر تهیه شده و آماده پخش است. مستند "مساجد تاریخی کردستان" به بررسی معماری و تاریخچه ساخت مساجد عبداللهی در مناطق کردنشین می‌پردازد.

این مستند در 10 قسمت 15 دقیقه‌ای در شهرهای پاوه، جوانرود، کامیاران، مریوان، بانه، سنندج، سقز و مهاباد تصویربرداری شده است.

عوامل تولید مجموعه "مساجد تاریخی کردستان" عبارتند از تحقیق و پژوهش، تهیه‌کننده و کارگردان: بهروز نورانی‌پور، نور و تصویر: عرفان عامی، صدابردار: بهنام شیخ احمدی، تدوین: یدالله فاتحی، گرافیک: سارا شفیع‌زاده، هانیه احمد زاده، مریم رزاقی، مدیر تولید و هماهنگ‌کننده: مهدی خلیلی.