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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

بنایی:

خون امام حسین(ع) بقای اسلام را تضمین کرد

خون امام حسین(ع) بقای اسلام را تضمین کرد

قم - خبرگزاری مهر: عضو فراکسیون روحانیون مجلس با بیان اینکه امام حسین(ع) با خون خود اسلام را زنده نگه داشت و بقای آن را تضمین کرد، گفت: قیام عاشورا نفوذ دینی و سیاسی بنی‏امیّه بر افکار عمومی را از میان برد و روح مبارزه با ستم در رگ‏های آحاد جامعه اسلامی از نو به جریان افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی در سالروز میلاد امام حسین‌(ع) با اشاره به برخی کرامات سومین پیشوای دین گفت: کرامات سومین امام شعیان تنها به زمان حیات آن حضرت محدود نمی‌‏شود، بلکه پس از شهادت ایشان نیز، افزون بر شفای بیماران و برآورده شدن حاجات، کراماتی از بارگاه مطهر و نورانی آن حضرت آشکار شده است.

نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: حضرت سیدالشهدا مقامی بلند و درجه‌ای رفیع دارد تا آنجا که در اقوال تاریخی آمده که هر شب جمعه تمامی انبیاء و اولیای خدا به زیارت ایشان می‌روند.

وی با اشاره به قیام آزادی‌بخش کربلا، افزود: اگرچه این نهضت پرشکوه به جانبازی امام حسین و یاران با وفای ایشان ختم شد اما خون سیدالشهدا اسلام را زنده نگه داشته و هنوز هم بقای اسلام به برکت واقعه کربلاست.

بنایی در بیان برخی از دستاوردهای نهضت بزرگ عاشورا، اظهار داشت: گرچه در ماجرای نهضت عاشورا امام حسین و یاران باوفایش به ظاهر شکست خوردند، اما از توجه به دست‏آوردهای این واقعه به خوبی معلوم می‌‏شود که آن‏ حضرت با انتخاب شهادت و جنگ با دشمن موجب شد که اسلام از نابودی حتمی که در پی سلطه یزید پیش می‌‏آمد نجات پیدا کند.

وی ادامه داد: قیام عاشورا نفوذ دینی و سیاسی بنی‏امیّه بر افکار عمومی را از میان برد و روح مبارزه با ستم در رگ‏های آحاد جامعه اسلامی از نو به جریان افتاد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: همه رهبران بزرگ جهان از مکتب حیات بخش و نهضت پرشکوه عاشورای امام حسین (ع) الهام گرفته‌اند.
 

کد مطلب 1351971

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