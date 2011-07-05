خون امام حسین(ع) بقای اسلام را تضمین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی در سالروز میلاد امام حسین‌(ع) با اشاره به برخی کرامات سومین پیشوای دین گفت: کرامات سومین امام شعیان تنها به زمان حیات آن حضرت محدود نمی‌‏شود، بلکه پس از شهادت ایشان نیز، افزون بر شفای بیماران و برآورده شدن حاجات، کراماتی از بارگاه مطهر و نورانی آن حضرت آشکار شده است.



نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: حضرت سیدالشهدا مقامی بلند و درجه‌ای رفیع دارد تا آنجا که در اقوال تاریخی آمده که هر شب جمعه تمامی انبیاء و اولیای خدا به زیارت ایشان می‌روند.



وی با اشاره به قیام آزادی‌بخش کربلا، افزود: اگرچه این نهضت پرشکوه به جانبازی امام حسین و یاران با وفای ایشان ختم شد اما خون سیدالشهدا اسلام را زنده نگه داشته و هنوز هم بقای اسلام به برکت واقعه کربلاست.



بنایی در بیان برخی از دستاوردهای نهضت بزرگ عاشورا، اظهار داشت: گرچه در ماجرای نهضت عاشورا امام حسین و یاران باوفایش به ظاهر شکست خوردند، اما از توجه به دست‏آوردهای این واقعه به خوبی معلوم می‌‏شود که آن‏ حضرت با انتخاب شهادت و جنگ با دشمن موجب شد که اسلام از نابودی حتمی که در پی سلطه یزید پیش می‌‏آمد نجات پیدا کند.



وی ادامه داد: قیام عاشورا نفوذ دینی و سیاسی بنی‏امیّه بر افکار عمومی را از میان برد و روح مبارزه با ستم در رگ‏های آحاد جامعه اسلامی از نو به جریان افتاد.



این نماینده مجلس تاکید کرد: همه رهبران بزرگ جهان از مکتب حیات بخش و نهضت پرشکوه عاشورای امام حسین (ع) الهام گرفته‌اند.

