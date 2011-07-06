مشکل سوخت کشاورزان مازنی رفع نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد شامگاه سه شنبه در نشست مشترک مجمع نمایندگان مازندران با سرپرست وزیر نفت در استانداری افزود: دولت قول داده بود که مشکلات سوخت کشاورزان را در اسرع وقت رفع کند ولی با گذشت شش ماه از اجرای قانون هدفمندی، همچنان کشاورزان خطه شمال با این پدیده عدیده دست و پنجه نرم می کنند.

وی اظهار داشت: روستاییان در فصل زراعی کشت برنج همواره با این مشکل کمبود سوخت مواجه بوده و گله مندی خود را به نمایندگان و مسئولان ارشد استان ارائه می دهند.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هدف عمده و اساسی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، آزادسازی قیمتها و هزینه کردن در مسیرهای دیگر ملحوظ نظر نبوده است، تصریح کرد: دولت باید از محل درآمدهای عایده از محل هدفمندی یارانه ها، نسبت به اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی در کشور اهتمام کند.

یوسف نژاد با بیان اینکه افزایش بهره وری و ارتقاء شاخصهای تولید از طریق هدفمندی یارانه ها ملحوظ نظر باید باشد، افزود: توجه دولت به اختصاص اعتبارات بیشتر به حوزه انرژی باید بیشتر شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر افزایش پروژه های زیرساختی گاز مازندران از سوی وزارت نفت اظهار داشت: با اعتبارات و منابعی که به شرکت ملی گاز ایران اختصاص می یابد، سهم آن به مازندران بسیار ناچیز است.

این عضو کمیسیون تلفیق قانون برنامه پنجم توسعه با بیان اینکه بر اساس این قانون باید 20 درصد درآمدهای عایده از محل اجرای قانون هدفمندی باید صرف عمران و آبادی کشور شود، تصریح کرد: تکنولوژِی های روز و خدمات فنی مهندسی باید به کمک صنعت نفت کشور بیاید.

وی با بیان اینکه شرکت ملی گاز ایران باید از توان نمایندگان مازندران در اجرای بهینه تر برنامه های شرکت متبوعه استفاده کند افزود: نحوه استفاده صحیح و بهینه از صندوق توسعه ملی باید از سوی دولت اطلاع رسانی شود.