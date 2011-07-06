بی تدبیری در مکان یابی مناطق ویژه نقش ارس را کمرنگ می کند

جعفر آهنگران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو مولفه "موقعیت جغرافیایی مناسب" و "سازمان مسئول توانمند" در موفقیت مناطق ویژه اقتصادی نقش مهمی دارند و بی تدبیری مدیریتی در این زمینه ها می تواند کارکرد دیگر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را زیر سئوال ببرد.

وی با تبیین جداگانه مزیت های منطقه آزاد ارس و منطقه ویژه اقتصادی سهلان که گاهی گفته می شود در نقطه مقابل هم قرار دارند، اظهار داشت: در رابطه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معمولاً مناطق ویژه باید نقش مکمل مناطق آزاد را ایفا کنند تا هم منطقه آزاد از وجود منطقه ویژه بهره مند شود و هم منطقه ویژه اقتصادی با استفاده از منابع منطقه آزاد بهتر و سریع تر اهدافش را محقق کند.

مشاور دبیرخانه مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عملیاتی شدن منطقه ویژه اقتصادی سهلان در آینده نزدیک اشاره و تصریح کرد: در صورت تعریف این رابطه، اصولاً باید منطقه ویژه اقتصادی سهلان ماموریتی از ماموریت های منطقه آزاد ارس را ایفا می کرد که البته اکنون هم برای تعریف این رابطه دیر نشده است.

آهنگران، تعدد مناطق ویژه اقتصادی را نوعی راهکار برای توسعه کشور و استان دانست و اضافه کرد: در عین حال توسعه مدیریت نشده این مناطق می تواند پیامدهایی داشته باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت مدیره منطقه آزاد ارس، توسعه مناطق ویژه اقتصادی را همچنین زمینه ساز عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی( WTO ) دانست و افزود: ایران ناگزیر به پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و مناطق ویژه اقتصادی قادرند به خوبی بستر پیوستن کشورمان به این سازمان را مهیا کنند.

مجلس در یکی از مصوبات اخیرش ایجاد چهار منطقه ویژه اقتصادی در سهلان، مراغه، بستان آباد و سراب را تصویب کرد که با واکنش متفاوت موافقان و مخالفان مواجه شد زیرا منتقدان بر این باورند که با وجود منطقه آزاد ارس، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اشاره شده موضوعیت ندارد ضمن اینکه چنین اقدامی مغایر با طرح آمایش سرزمین آذربایجان شرقی است.