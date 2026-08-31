توافق در لیبی؛ گامی بلند برای برگزاری انتخابات در ۲ سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، این توافق که در مقر هیئت پشتیبانی سازمان ملل در لیبی (UNSMIL) امضا شد، حاصل مذاکرات چهار ماهه و شامل ۷ دور گفت‌وگو بود که از رم آغاز و در تونس به پایان رسید.

کمیته گفت‌وگوی محدود موسوم به «۴+۴» شامل ۴ نماینده از دولت وحدت ملی و ۴ نماینده از فرماندهی کل نیروهای شرق لیبی، با میانجی‌گری سازمان ملل از آوریل ۲۰۲۶ بر سر دستیابی به این توافق تلاش کردند.

«هانا تیتیه»، فرستاده ویژه سازمان ملل در لیبی، در مراسم امضای این توافق اظهار داشت: «این توافق گامی مهم رو به جلو است. اولویت اصلی اکنون اجرای مفاد این توافق در چارچوب زمانی تعیین‌ شده است.»

همچنین هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا با استقبال از این توافق، آن را گامی مؤثر در جهت «یکپارچه‌سازی نهادهای دولتی» دانست و از تعهد سیاسی طرف‌های لیبایی تمجید کرد.

در واکنش به این توافق، "عبدالحمید الدبیبه"، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی، ضمن استقبال از این اقدام، آن را گامی در جهت پایان دادن به دوره‌های انتقالی و بازگرداندن قدرت به اراده مردم دانست.

از سوی دیگر، "خلیفه حفتر"، فرمانده کل نیروهای شرق لیبی، با استقبال از نتایج مذاکرات گفت که این توافق به حل مشکلاتی کمک می‌کند که سال‌ها مانع از تحقق اراده مردم لیبی برای برگزاری انتخابات شده بود.

لیبی از سال ۲۰۱۴ دچار شکاف عمیق سیاسی میان شرق و غرب است. این توافق جدید بخشی از نقشه راه سازمان ملل است که هدف آن پایان دادن به بحران میان دو حکومت رقیب (دولت دبیبه در غرب و دولت اسامه حماد در شرق) و رسیدن به یک ثبات پایدار است که از زمان سقوط نظام معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ همواره در تلاش برای دستیابی به آن بوده است.