پاسخ صریح حزب الله به دادستان دادگاه/ یک سند نصرالله هم نقض نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الانتقاد، حزب الله لبنان در پاسخ به اظهارات اخیر دادستان کل دادگاه بین المللی در مسئله ترور رفیق حریری تاکید کرد: پاسخ بلمار به اسناد واضح و مدارک مستند سید حسن نصرالله ما را شگفت زده نکرد، اسنادی که اعتبار دادگاه بین المللی و کارکنان آن را زیر سوال برده است.

در بیانیه حزب الله آمده است: اظهارات بلمار به این اسناد اجمالی و کلی بود و ما پاسخی از وی در زمینه حقایق ارائه شده توسط دبیرکل حزب الله ندیدیم.

در بیانیه حزب الله همچنین به مهمترین مسائلی که توسط دادستان دادگاه بین المللی توضیحی داده نشده، اشاره شده و آمده است:

- مسئله شاهدان دروغین به ویژه "محمد زهیر الصدیق" که شخص بلمار در جهت رهایی وی با اینترپل مذاکره کرد.

- رد انجام تحقیق در موضوع دست داشتن احتمالی اسرائیل در ترور حریری.

- کوتاهی بلمار در مسئله چهار افسر لبنانی که با اتهامات دروغین سالها در زندان بودند.

- عدم تکذیب مسئله انتقال رایانه های دادگاه بین المللی از فلسطین اشغالی که از سوالات بی پاسخ مانده است.

- عدم توجه به جاسوسانی که در محل ترور رفیق حریری (نخست وزیر فقید لبنان) حضور داشتند که "غسان الجد" یکی از آنان است.

- غفلت از پاسخگویی در مسئله "رابرت پییر" جاسوس سیا که نقش وی در تحقیقات و دادگاه مشخص بوده است.

اینها همه مسائلی است که بی پاسخ مانده و تداوم سکوت بلمار در قبال آن به اعتبار دادگاه آسیب اساسی وارد آورده و آنرا زیر سوال می برد.