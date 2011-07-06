به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رسول جعفریان شب گذشته در آئین رونمایی از پرده قلمکاری شده مختار و جشن میلاد امام حسین (ع) در کتابخانه و موزه ملی ملک، ضمن ابراز خوشحالی از فعالیت‌های این مرکز گفت: امیدوارم این حرکت به‌ویژه در بخش موزه‌ای گسترش یابد. این فعالیت‌ها باعث شد ما نیز ترغیب شویم که صورت موزه‌ای کتابخانه مجلس را جدی‌تر بگیریم.

وی سپس با یادی از حاج حسین ملک، به بخشی از زندگی امام حسین (ع) اشاره کرد که به‌طور معمول از آن غفلت می‌شود و افزود: ‌به دلیل این غفلت ما از مفهوم زندگی در کنار مفهوم شهادت که خود زندگی شرافتمندانه است، غافل مانده‌ایم. البته در موارد نادری به این بخش‌ها توجه شده، ولی این توجه کامل و دقیق نبوده است.

جعفریان ادامه داد: امام حسین (ع) شخصیتی بسیار لطیف، با محبت و عاشقانه داشته‌اند. ایشان شاعر نیز هستند و از خانواده‌شان به‌ویژه دخترشان سکینه (س) با چهره ادبی و شاعرانه‌ای که در تاریخ اسلام دارد، مشخص است که خانواده‌ای با روحیه و شاد داشته‌اند.

وی سپس به تفاوت رفتارهای شخصی ائمه (ع) و پیامبران اشاره کرد و با بازگویی چگونگی ازدواج امام حسین (ع) با ربابه، شعری را قرائت کرد که آن ‌حضرت در ستایش از همسر و دخترش سکینه سروده است.

جعفریان در ادامه با تاکید بر ابعاد بسیار شاد زندگی امام حسین (ع) اظهار داشت: امیدوارم همان‌طور که در کتاب‌های فقهی ما باب جهاد هست، باب رحمة‌ للعالمین نیز باز شود.