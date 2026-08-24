به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر سید آبادی در دیدار با نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، خواستار تقویت حمایت‌های بین‌المللی در حوزه‌های آموزش و درمان شد.

مدیرکل اتباع خراسان رضوی با قدردانی از تعامل سازنده و همکاری‌های مستمر کمیساریا، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای همکار و استفاده از تجربیات موفق بین‌المللی با رویکرد بومی‌سازی و متناسب‌سازی با شرایط جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های موجود، بهداشت، درمان و آموزش را دو اولویت راهبردی در حمایت از اتباع خارجی و پناهندگان دانست و خواستار هدایت بخش بیشتری از کمک‌های بین‌المللی به سمت طرح‌های زیربنایی، پایدار و اثرگذار در این حوزه‌ها شد.

سیدآبادی همچنین با اشاره به حضور گسترده دانش‌آموزان اتباع خارجی در مدارس استان، به‌ویژه مناطق حاشیه‌ای مشهد، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها، تجهیزات آموزشی و افزایش حمایت‌های درمانی از اقشار کم‌برخوردار تأکید کرد.

در ادامه این نشست، باتارای با ارائه گزارشی از اقدامات کمیساریا از جمله تأمین ۲۶۷ دستگاه تبلت برای دانش‌آموزان و دانشجویان نیازمند و اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و حمایتی، بر تداوم همکاری‌ها و توسعه خدمات تأکید کرد.

نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ضمن قدردانی از همراهی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در اجرای برنامه‌های میدانی، برگزاری جلسات سه‌جانبه و تخصصی را عاملی مؤثر در افزایش هماهنگی اقدامات مشترک دانست و خواستار استمرار این نشست‌ها برای شناسایی دقیق‌تر نیازها شد.

در پایان این دیدار، طرفین بر استمرار تعاملات کارشناسی، توسعه همکاری‌های مشترک و استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای بین‌المللی و شرکای اجتماعی برای ارتقای کیفیت خدمات به پناهندگان و مهاجرین تأکید کردند.