به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد حاجیاسماعیلی با اشاره به فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم(ص) و هفته وحدت، از برگزاری دومین رویداد ملی «امت احمد» در سراسر کشور از اول تا هشتم شهریورماه خبر داد.
وی با بیان اینکه این رویداد دو سال پیش با محوریت استان کردستان آغاز شد و امسال دومین سالی است که در سطح ملی برگزار میشود، اظهار داشت: شعار محوری امسال «جمع است به خونخواهی تو امت احمد» انتخاب شده است؛ شعاری که با توجه به شرایط منطقه، جنایات جبهه استکبار و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر وحدت، انسجام و اراده ملت ایران برای ایستادگی در برابر دشمنان تأکید دارد.
حاجیاسماعیلی افزود: آیه شریفه «محمد رسولالله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم» به عنوان آیه محوری این رویداد انتخاب شده و بخش عمده برنامهها با رویکرد حماسی و تبیین مقاومت ملت ایران طراحی شده است.
وی برگزاری جشنهای مردمی «امت احمد» در سراسر کشور را از مهمترین برنامههای این رویداد برشمرد و گفت: مواکب فرهنگی، غرفههای معرفتی، برنامههای هنری، تولیدات رسانهای و روایت دستاوردهای ملت ایران از جمله بخشهای پیشبینی شده برای این هفته است.
رئیس ستاد رویداد ملی «امت احمد» با اشاره به تولید کتابچه محتوایی مبتنی بر سیره پیامبر اکرم(ص) و شرایط روز کشور افزود: این محتوا به صورت مکتوب و صوتی در اختیار مخاطبان قرار گرفته تا زمینه آشنایی بیشتر مردم با سبک زندگی و سیره نبوی فراهم شود.
وی یکی دیگر از اهداف این رویداد را تقویت همدلی میان اقوام و مذاهب اسلامی عنوان کرد و گفت: در استانهای دارای جمعیت شیعه و سنی از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کردستان، برنامههای ویژهای برای نمایش وحدت و مشارکت اقشار مختلف مردم تدارک دیده شده است.
حاجیاسماعیلی از برگزاری ویژهبرنامه قرآنی «محفل» در زاهدان با حضور مخاطبان شیعه و سنی، اجرای جشنهای مردمی در استان هرمزگان با محوریت مقاومت و دفاع از وطن، و برگزاری اجتماع بزرگ «امت احمد» در تهران حدفاصل میدان هفتتیر تا میدان ولیعصر(عج) خبر داد.
وی همچنین به اجرای بیش از ۱۰۰ نمایش خیابانی و صحنهای در ۱۶ استان کشور، برگزاری پویش بینالمللی دانشآموزی «نامه مهربانی» در بستر شبکه شاد، و تولید مجموعهای از آثار صوتی، تصویری، نماهنگها، مداحیها و پوسترهای مرتبط با سیره پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد.
رئیس ستاد رویداد ملی «امت احمد» در پایان ابراز امیدواری کرد که این رویداد علاوه بر ایجاد فضای شور و نشاط در هفته وحدت، زمینه نمایش همبستگی ملی، تقویت وحدت اسلامی و تبیین پیام مشترک امت اسلامی در برابر جبهه استکبار را فراهم کند.
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