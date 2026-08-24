به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به اولویت‌های معیشتی مردم اظهار کرد: بیشترین درخواست‌های مردمی در حوزه‌های آب، برق، مسکن و بهداشت متمرکز است که با همراهی دستگاه‌های اجرایی، بازدیدهای مستمر از نقاط دورافتاده تا نزدیک شهرستان انجام شده است.

وی افزود: تاکنون ۳۴۷ بازدید میدانی صورت گرفته که حتی بازدیدهای تکراری نیز برای راستی‌آزمایی از اجرای قول‌های قبلی انجام شده تا از روند اجرای پروژه‌ها مطلع باشیم.

فرماندار رودان با اشاره به صداقت دولت در وعده‌ها تصریح کرد: اگر گاهی نتوانسته‌ام کاری را عملی کنم، دلیل آن را صریحاً با مردم در میان گذاشته‌ام؛ مانند پروژه پل دوم آبنما که با وجود طراحی و تأمین اعتبار، به دلیل شرایط کشوری به کلنگ‌زنی نرسید. اما همواره تلاش کرده‌ام با اطلاع‌رسانی شفاف، ذهنیت مردم را نسبت به حکمرانی دولت روشن کنم.

محسنی در ادامه با اعلام آغاز هفته دولت و شعار «دولت پای کار مردم» از بهره‌برداری و کلنگ‌زنی ۵۶ طرح با اعتبار ۱۲۵۰ میلیارد تومان در بخش‌های آموزش، انرژی، حمل‌ونقل، بهداشت، کشاورزی، مسکن و ورزش در چهار بخش مرکزی، کوتاه، رودخانه و یقین خبر داد.

وی همچنین از تخصیص ۴ دستگاه آمبولانس به حوزه بهداشت و درمان شهرستان توسط استاندار تقدیر کرد.

محسنی با یادآوری حماسه‌آفرینی مردم در ۱۷۰ شب اخیر و جنگ رمضان و هرمزی افزود: در حملات اخیر، ورودی و خروجی شهرستان رودان مورد اصابت موشک‌ها قرار گرفت که با حضور بی‌درنگ تیم‌های امدادی، مسیرها ظرف کمتر از نیم‌ساعت ایمن‌سازی و تا ۶ صبح بازگشایی شد. این همدلی مردم و مسئولین، الگویی از وفاق ملی در دفاع از میهن است.

فرماندار رودان در پایان با قدردانی از اصحاب رسانه برای پوشش لحظه‌ای وقایع، تأکید کرد: تلاش ما بر این است که با روایتگری صادقانه از سازندگی و دفاع، گام‌های مؤثری در آبادانی شهرستان برداریم و هیچ کوششی برای رفع مشکلات مردم دریغ نخواهیم کرد.