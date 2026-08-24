تکمیل مسیرهای ارتباطی کارون اولویت اصلی برای تسهیل تردد مردم است

سید محسن موسویزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطالبات مردمی در خصوص نواقص زیرساختی محورهای مواصلاتی اظهار کرد: پس از بررسی گلایههای شورای روستای غزاویه و پیگیریهای مستمر صورت گرفته، عملیات اجرایی مسیر این منطقه که مدتی رها شده بود دوباره فعال و ۸۰۰ متر از آن با عرض ۱۸ متر به طور کامل آسفالت و آماده بهرهبرداری شد.
وی افزود: راه ارتباطی غزاویه کوچک موسوم به قلعه حاج مزید نیز با هدف تسهیل در رفت و آمد اهالی و بهبود دسترسی روستاها تکمیل و آسفالت شد.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع آسفالت مسیر سویسه تا روستای بهر نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم با رفع موانع موجود، این محور نیز برای استفاده مردم ساماندهی شود.
موسویزاده با اشاره به اهمیت روشنایی معابر گفت: با همکاری شرکت آب جنوب و شرق، روشنایی مسیر از سهراهی جنگیه تا مظفریه به طور کامل تأمین شده است و در ادامه نیز برای تکمیل روشنایی سایر بخشهای مسیر، از دهیاران حمایت و کمک خواهیم کرد.
وی بیان کرد: هدف از این پیگیریها صرفاً اجرای یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه تلاش میکنیم مجموعهای از زیرساختهای جادهای و روشنایی مناسب را برای روستاهای منطقه فراهم کنیم تا هم مشکلات روزمره مردم کاهش یابد و هم ظرفیتهای این مسیر از نظر پدافند غیرعامل تقویت شود.
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