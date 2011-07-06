مهریه مهم ترین عامل زندانی شدن مددجویان جرائم غیرعمد کرمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حجت الله موسوی قوام در جلسه هیئت مدیره ستاد دیه کرمان اظهار داشت: بیشترین آمار زندانیان جرائم غیرعمد زندانها مربوط به بدهکاران مهریه و نفقه است.

موسوی قوام تعداد زندانیان جرائم غیر عمد در کرمان را ۱۳۸ نفر عنوان کرد و گفت: ۸۰ درصد این افراد در سال جاری وارد زندان شده اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، الزامی شدن بیمه شخص ثالث، افزایش جریمه رانندگان متخلف گفت: کاهش آمار ورودی زندانیان مربوط به پرداخت دیه امکان پذیر شده است.

وی از آزادسازی ۱۰۷ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد با پرداخت ۱۱ میلیارد و ۹۲۳ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال خبر داد و گفت: از مجموع زندانیان آزاد شده در سال جاری ۳۵ نفر از محل کمک های مردمی و خیرین، چهار نفر از محل اعتبارات صندوق خسارت، ۲۰ نفر از محل اعتبارات بانکها، ۱۸ نفر با استفاده از کمک ویژه ستاد دیه کشور، ۹ نفر با استفاده از اعتبارات دادگستری و ۲۱ نفر نیز با اخذ رضایت شاکی آزاد شده اند.

موسوی قوام گفت: یک جلسه هیئت مدیره با ۱۰ مصوبه و تشکیل هفت کمیسیون تشخیص وام و بررسی ۱۱۹ پرونده زندانیان جرایم غیرعمد در سال جاری انجام شده است.

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان ادامه داد: طی سال جاری از ۷۶ نفر از شاکیان نیز ۲۲ میلیارد ریال تخفیف اخذ شده است.

وی با بیان این مطلب که برخی از زندانیان در صورت توان، بخشی از بدهی خود را پرداخت کرده و با کمک های ستاد دیه آزاد می شوند عنوان داشت: در این رابطه طی سه ماهه امسال ۶۰ نفر از زندانیان ۳۸۷ میلیون تومان پرداخت کرده اند.

وی تصریح کرد: به منظور ایجاد زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد زندانهای کرمان با استفاده از کمک های ویژه دولت از محل قانون بودجه سال گذشته تاکنون ۷۲ پرونده به تهران ارسال شده که از این تعداد ۶۳ نفر، مبلغ تعیین شده را دریافت کرده اند.

موسوی قوام با اشاره به این مطلب که مابقی پرونده های ارسال شده به تهران در حال بررسی هستند گفت: تاکنون ۹۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به زندانیان جرائم غیرعمد استان کرمان اختصاص یافته است.