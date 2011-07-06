به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سیدیحیی ‏صفوی در دومین ‏همایش بصیرت بسیجیان وزارت نیرو و در جمع بسیجیان این وزارتخانه که همزمان با سالروز ولادت ‏حضرت امام حسین (ع) و روز پاسدار برگزار شد، گفت: خاطرات زیادی از فداکاری‌های کارکنان وزارت ‏نیرو از جمله از شهید مهندس عباسپور دارم و تاسف می‌خورم که این فداکار‌های بزرگ در جایی مکتوب ‏نشده است.‏

وی ادامه داد:‏ وجود 5 هزار جانباز، 400 شهید در وزارت نیرو، نشان دهنده حضور چشمگیر عزیزان این وزارتخانه در ‏عرصه دفاع مقدس است.

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صفوی در ادامه به تبیین موضوع بیداری جهان اسلام، چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو و چشم انداز ‏آینده آن پرداخت و تصریح کرد: به فضل الهی قرن حاضر را باید قرن بیداری ملت‌های اسلامی نام نهاد و طی ‏سال‌های آینده مردم مصر و یمن و چندین کشور دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا سرنوشت حکومت کشورشان ‏را به دست خواهند گرفت.‏

وی در ادامه به تشریح مشخصه‌های اصلی این قیام‌های مردمی ‌پرداخت و گفت:‏ البته در هر یک از این کشورها جنبش‌ها با خصوصیات متفاوت با دیگر کشورها صورت گرفته است و هر ‏کشوری متناسب با اراده سیاسی مردم و نخبگان اجتماعی، اقتصادی و قومی خود باید مورد سنجش قرار ‏گیرد اما آن چیزی که مسلم است، در ابتدا ی امر، قیام‌های مردمی واقعا از کنترل سیاسی و اطلاعاتی ‏کشورهای غربی بخصوص آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و اروپایی‌‏های خارج شده بود و می‌توانیم بگویم ‏این کشورهای سلطه‌گر دچار غافل‌گیری استراتژیک شدند.‏

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا افزود: اما در حال حاضر نظام سلطه در یک تقسیم ‏کار، میان اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و صهیونیست ها درصدد کنترل و محدود کردن این جنبش‌ها و ‏خواسته‌های مردم و در ‏نهایت تبدیل جنبش‌ها انقلابی به یک رفرم سیاسی بدون تغییرات ساختاری و ‏اساسی در این کشورها هستند که با هوشیاری نخبگان و انسجام مردم امید است این اتفاق رخ ندهد.‏

وی ادامه داد: این جنبش‌ها دارای ایدئولوژی بوده و توان بسیج میلیونی مردم را داشته‌اند و مهمترین ضعفی که ‏داشته‌اند و هنوز هم ‏دارند این است که فاقد رهبری و یا رهبران متحد و منسجم‌اند که این مهمترین ‏آسیب‌پذیری جنبش‌ها و انقلاب‌های مردمی منطقه است که امید است رهبران صالح، شجاع و انقلابی را ‏خود مردم انتخاب کنند چرا که قیام‌ها بدون رهبری یا منحرف می‌شوند یا شکست می‌خورند.‏

صفوی چالش‌های پیش روی کشورهای اسلامی را در دو بعد داخلی و خارجی توصیف کرد و ‏گفت: مهمترین چالش‌های ‏داخلی کشورهای اسلامی، تعارض میان استبداد و دموکراسی بین ملت‌ها و ‏حاکمان مستبد است و نرخ رشد جمعیت بالا، فقر و ‏نابرابری اجتماعی و عدم توسعه یافتگی را می‌توان ‏از دیگر چالشهای داخلی این کشورها نام برد.‏

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا همچنین وابستگی عده‌ای ازحکومت‌های کشورهای عربی به ‏قدرت‌های بیگانه، ضعف استقلال سیاسی و اقتصادی و اشغال نظامی برخی از کشور ها توسط بیگانگان از ‏جمله عراق، افغانستان و فلسطین اشغالی را از دیگر چالشهای کشورهای اسلامی در بخش خارجی عنوان ‏کرد.

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وی در ادامه موقعیت جغرافیای مناسب، موقعیت برتر ژئوپلتیکی کشور‌های اسلامی، موقعیت ژئواستراتژیکی و ‏موقعیت ژئواکونومیک کشورهای اسلامی را از مهمترین فرصت‌هایی کشورهای اسلامی جهان در قرن ‏حاضر خواند و افزود:‏ حدود 80 درصد تجارت جهانی از طریق ناوبری دریایی صورت می‌گیرد و ناوگان‌های تجاری باید از ‏تنگه‌های استژیک جهان عبور کنند.

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صفوی ادامه داد: در دو طرف گلوگاه‌های استراتژیک جهان که به آنها گذرگاه‌های عبور اجباری می‌گوییم، کشورهای ‏مسلمان هستند و می‌توان گفت که ‏اقتصاد جهانی را می توانند کنترل کنند. در مسائل نظامی هم این موضوع ‏صدق می کند. شما تصور کنید، آمریکایی‌ها برای حمله نظامی به عراق بیش ‏از 200 هزار نیرو ازطریق دریا ‏منتقل کردند. آمریکایی‌ها استراتژیشان بحری است یعنی اکثر نیروهایشان را سوار ناوگان‌ها کردند و به ‏کویت آوردند و ‏از آنجا حمله را برای اشغال نظامی کشور مسلمان عراق شروع کرد.‏

مشاور عالی مقام معظم رهبری تصریح کرد: از 192 کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد 57 کشور اسلامی ‏هستند. کشور های اسلامی دارای حدود 57 درصد کل ذخایر اثبات شده گاز جهان هستند که کشور ‏عزیزمان ایران بعد از روسیه بیشترین مقادیر گاز دنیا را داراست.‏

وی ظرفیت اثبات شده نفت خام جهان اسلام را حدود 75 درصد خواند و اظهار داشت: این میزان ظرفیت اثبات ‏شده در کشورهای اسلامی قرار دارد این در حالی است که آمریکایی‌ها در سال 25 درصد کل تولید نفت ‏خام جهان را مصرف می‌کنند و بعد آمریکایی‌ها چینی‌ها هستند و هر کشوری که ‏بخواهد توسعه پیدا کند ‏به این منابع انرژی نیازمند است.‏

صفوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکل‌گیری قدرت جدیدی به نام قدرت جهان ‏اسلامی، گفت:‏ به فضل الهی در قرن 21 قدرت جدیدی به عنوان قدرت جهان اسلام بروز و ظهور پیدا خواهد کرد. این ‏قدرت جدید، یک قدرت فرهنگی، سیاسی و ‏اقتصادی است. وحدت و همگرایی جهان اسلام و ملت‌های ‏اسلامی در قرن 21 تشدید خواهد شد. قدرت آمریکا و اروپا رو به کاهش ‏خواهد رفت، صهیونیست‌ها به ‏شدت تضعیف خواهند شد و وزن کشورهای اسلامی بالا رفته و وزن آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها پایین ‏‏خواهد آمد.‏

مشاور عالی فرماندهی کل قوا در پایان تصریح کرد: برخی از نظریه پردازان علوم سیاسی پیش بینی می‌کنند که جهان در قرن حاضر به سمت چند قطبی شدن ‏قدرت حرکت می‌کند و یکی از قطب‌های بزرگ قدرت کشورهای جهان اسلام خواهند بود.‏