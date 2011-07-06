به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی در دومین همایش بصیرت بسیجیان وزارت نیرو و در جمع بسیجیان این وزارتخانه که همزمان با سالروز ولادت حضرت امام حسین (ع) و روز پاسدار برگزار شد، گفت: خاطرات زیادی از فداکاریهای کارکنان وزارت نیرو از جمله از شهید مهندس عباسپور دارم و تاسف میخورم که این فداکارهای بزرگ در جایی مکتوب نشده است.
وی ادامه داد: وجود 5 هزار جانباز، 400 شهید در وزارت نیرو، نشان دهنده حضور چشمگیر عزیزان این وزارتخانه در عرصه دفاع مقدس است.
صفوی در ادامه به تبیین موضوع بیداری جهان اسلام، چالشها و فرصتهای پیش رو و چشم انداز آینده آن پرداخت و تصریح کرد: به فضل الهی قرن حاضر را باید قرن بیداری ملتهای اسلامی نام نهاد و طی سالهای آینده مردم مصر و یمن و چندین کشور دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا سرنوشت حکومت کشورشان را به دست خواهند گرفت.
صفوی در ادامه به تبیین موضوع بیداری جهان اسلام، چالشها و فرصتهای پیش رو و چشم انداز آینده آن پرداخت و تصریح کرد: به فضل الهی قرن حاضر را باید قرن بیداری ملتهای اسلامی نام نهاد و طی سالهای آینده مردم مصر و یمن و چندین کشور دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا سرنوشت حکومت کشورشان را به دست خواهند گرفت.
وی در ادامه به تشریح مشخصههای اصلی این قیامهای مردمی پرداخت و گفت: البته در هر یک از این کشورها جنبشها با خصوصیات متفاوت با دیگر کشورها صورت گرفته است و هر کشوری متناسب با اراده سیاسی مردم و نخبگان اجتماعی، اقتصادی و قومی خود باید مورد سنجش قرار گیرد اما آن چیزی که مسلم است، در ابتدا ی امر، قیامهای مردمی واقعا از کنترل سیاسی و اطلاعاتی کشورهای غربی بخصوص آمریکاییها و صهیونیستها و اروپاییهای خارج شده بود و میتوانیم بگویم این کشورهای سلطهگر دچار غافلگیری استراتژیک شدند.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا افزود: اما در حال حاضر نظام سلطه در یک تقسیم کار، میان اروپاییها و آمریکاییها و صهیونیست ها درصدد کنترل و محدود کردن این جنبشها و خواستههای مردم و در نهایت تبدیل جنبشها انقلابی به یک رفرم سیاسی بدون تغییرات ساختاری و اساسی در این کشورها هستند که با هوشیاری نخبگان و انسجام مردم امید است این اتفاق رخ ندهد.
وی ادامه داد: این جنبشها دارای ایدئولوژی بوده و توان بسیج میلیونی مردم را داشتهاند و مهمترین ضعفی که داشتهاند و هنوز هم دارند این است که فاقد رهبری و یا رهبران متحد و منسجماند که این مهمترین آسیبپذیری جنبشها و انقلابهای مردمی منطقه است که امید است رهبران صالح، شجاع و انقلابی را خود مردم انتخاب کنند چرا که قیامها بدون رهبری یا منحرف میشوند یا شکست میخورند.
صفوی چالشهای پیش روی کشورهای اسلامی را در دو بعد داخلی و خارجی توصیف کرد و گفت: مهمترین چالشهای داخلی کشورهای اسلامی، تعارض میان استبداد و دموکراسی بین ملتها و حاکمان مستبد است و نرخ رشد جمعیت بالا، فقر و نابرابری اجتماعی و عدم توسعه یافتگی را میتوان از دیگر چالشهای داخلی این کشورها نام برد.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا همچنین وابستگی عدهای ازحکومتهای کشورهای عربی به قدرتهای بیگانه، ضعف استقلال سیاسی و اقتصادی و اشغال نظامی برخی از کشور ها توسط بیگانگان از جمله عراق، افغانستان و فلسطین اشغالی را از دیگر چالشهای کشورهای اسلامی در بخش خارجی عنوان کرد.
وی در ادامه موقعیت جغرافیای مناسب، موقعیت برتر ژئوپلتیکی کشورهای اسلامی، موقعیت ژئواستراتژیکی و موقعیت ژئواکونومیک کشورهای اسلامی را از مهمترین فرصتهایی کشورهای اسلامی جهان در قرن حاضر خواند و افزود: حدود 80 درصد تجارت جهانی از طریق ناوبری دریایی صورت میگیرد و ناوگانهای تجاری باید از تنگههای استژیک جهان عبور کنند.
صفوی ادامه داد: در دو طرف گلوگاههای استراتژیک جهان که به آنها گذرگاههای عبور اجباری میگوییم، کشورهای مسلمان هستند و میتوان گفت که اقتصاد جهانی را می توانند کنترل کنند. در مسائل نظامی هم این موضوع صدق می کند. شما تصور کنید، آمریکاییها برای حمله نظامی به عراق بیش از 200 هزار نیرو ازطریق دریا منتقل کردند. آمریکاییها استراتژیشان بحری است یعنی اکثر نیروهایشان را سوار ناوگانها کردند و به کویت آوردند و از آنجا حمله را برای اشغال نظامی کشور مسلمان عراق شروع کرد.
وی در ادامه موقعیت جغرافیای مناسب، موقعیت برتر ژئوپلتیکی کشورهای اسلامی، موقعیت ژئواستراتژیکی و موقعیت ژئواکونومیک کشورهای اسلامی را از مهمترین فرصتهایی کشورهای اسلامی جهان در قرن حاضر خواند و افزود: حدود 80 درصد تجارت جهانی از طریق ناوبری دریایی صورت میگیرد و ناوگانهای تجاری باید از تنگههای استژیک جهان عبور کنند.
صفوی ادامه داد: در دو طرف گلوگاههای استراتژیک جهان که به آنها گذرگاههای عبور اجباری میگوییم، کشورهای مسلمان هستند و میتوان گفت که اقتصاد جهانی را می توانند کنترل کنند. در مسائل نظامی هم این موضوع صدق می کند. شما تصور کنید، آمریکاییها برای حمله نظامی به عراق بیش از 200 هزار نیرو ازطریق دریا منتقل کردند. آمریکاییها استراتژیشان بحری است یعنی اکثر نیروهایشان را سوار ناوگانها کردند و به کویت آوردند و از آنجا حمله را برای اشغال نظامی کشور مسلمان عراق شروع کرد.
مشاور عالی مقام معظم رهبری تصریح کرد: از 192 کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد 57 کشور اسلامی هستند. کشور های اسلامی دارای حدود 57 درصد کل ذخایر اثبات شده گاز جهان هستند که کشور عزیزمان ایران بعد از روسیه بیشترین مقادیر گاز دنیا را داراست.
وی ظرفیت اثبات شده نفت خام جهان اسلام را حدود 75 درصد خواند و اظهار داشت: این میزان ظرفیت اثبات شده در کشورهای اسلامی قرار دارد این در حالی است که آمریکاییها در سال 25 درصد کل تولید نفت خام جهان را مصرف میکنند و بعد آمریکاییها چینیها هستند و هر کشوری که بخواهد توسعه پیدا کند به این منابع انرژی نیازمند است.
صفوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکلگیری قدرت جدیدی به نام قدرت جهان اسلامی، گفت: به فضل الهی در قرن 21 قدرت جدیدی به عنوان قدرت جهان اسلام بروز و ظهور پیدا خواهد کرد. این قدرت جدید، یک قدرت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. وحدت و همگرایی جهان اسلام و ملتهای اسلامی در قرن 21 تشدید خواهد شد. قدرت آمریکا و اروپا رو به کاهش خواهد رفت، صهیونیستها به شدت تضعیف خواهند شد و وزن کشورهای اسلامی بالا رفته و وزن آمریکاییها و صهیونیستها پایین خواهد آمد.
مشاور عالی فرماندهی کل قوا در پایان تصریح کرد: برخی از نظریه پردازان علوم سیاسی پیش بینی میکنند که جهان در قرن حاضر به سمت چند قطبی شدن قدرت حرکت میکند و یکی از قطبهای بزرگ قدرت کشورهای جهان اسلام خواهند بود.
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