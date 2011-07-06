به گزارش خبرگزاری مهر،در این دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران با برشمردن توانمندی های شرکت های ایرانی در زمینه های طراحی و برنامه ریزی شهری ، ساخت و ساز مسکن ، راه سازی ، بیمارستان سازی ، دانشگاه و مدرسه سازی ، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری و انتقال تجربیات به امارات در زمینه های فوق اعلام کرد.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت های ایران در بخش بنادر و فرودگاهی و وجود صدها شهرک صنعتی و همچنین مناطق فراوان صنعتی در ایران ، نزدیکی دو کشور و هزینه های پایین اجرای طرح های صنعتی توسط شرکت های ایرانی را مزیت خوبی برای بهره برداری طرف های اماراتی دانست.

فیاض پیشنهاد کرد برای نمونه یک طرح مشترک بین دو کشور انتخاب و اجرائی شود تا زمینه های بعدی همکاری مورد ارزیابی قرار گیرد.

وزیر خدمات عمومی امارات ، ایران را کشوری تاریخی و همسایه امارات معرفی و پیشرفت های ایران در زمینه های مختلف اقتصادی و صنعتی را برجسته توصیف کرد.

وی افزود: ما از همکاری با ایران به لحاظ نزدیکی دو کشور استقبال می کنیم و با توجه به سیاست های باز اقتصادی امارات ، به حضور شرکت های ایرانی در امارات خوش آمد می گوییم.

شیخ حمدان گفت: امارات طرح های زیادی در زمینه های مختلف شهری و راه سازی دارد که می تواند به صورت مشترک به اجرا برسد.

در این دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران از وزیر خدمات عمومی امارات جهت دیدار از جمهوری اسلامی ایران و آشنائی نزدیک با پیشرفت های اقتصادی و مناطق گردشگری کشور دعوت بعمل آورد که مورد استقبال وی قرار گرفت.