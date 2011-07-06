به گزارش خبرنگار مهر، این دروازه بان 29 ساله که سابقه هشت فصل بازی در تیم فوتبال استقلال را دارد، پس از مذاکرات نهایی با مسئولان باشگاه سایپای البرز رسما به عضویت این تیم درآمد.

این دروازه بان که سابقه عضویت در تیم ملی فوتبال کشورمان را نیز دارد، عصر چهارشنبه با عقد قراردادی یکساله به تیم سایپای البرز پیوست تا در یازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌‍های کشور این تیم را همراهی کند.

پیش از این محمد محمدی دیگر دروازه بان تیم فوتبال استقلال نیز از این تیم جدا شده و به تیم داماش گیلان پیوسته بود. سیدمهدی رحمتی قرار است فصل آینده دروازه بان استقلال باشد.