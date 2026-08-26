اکبری: حمل کالاهای اساسی در شرایط جنگی ۳۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری عصر چهارشنبه در آیین افتتاح متمرکز پروژههای وزارت راه و شهرسازی و بهرهبرداری از تقاطع غیرهمسطح سهراهی سد الغدیر در محور قدیم ساوه–همدان، اظهار کرد: مجموعه راهداری و حملونقل جادهای طی یک سال اخیر بهصورت شبانهروزی برای تأمین نیازهای مردم و استمرار جریان حملونقل کشور فعالیت کرده است.
وی افزود: در شرایط جنگی ، حمل کالاهای اساسی از بنادر کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافت و در بندر چابهار نیز میزان جابهجایی کامیونها در مقطعی به حدود ۷۰۰ دستگاه در روز رسید.
اکبری ادامه داد: استمرار فعالیت ناوگان حملونقل در شرایط ویژه موجب شد در تأمین کالاهای اساسی و نیازهای اولیه مردم خللی ایجاد نشود و جریان حمل کالا در کشور ادامه پیدا کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به عملکرد بخش حملونقل مسافری گفت: در شرایطی که محدودیتهای پروازی ایجاد شد، بخش قابل توجهی از بار جابهجایی مسافران بر دوش حملونقل جادهای قرار گرفت و ناوگان اتوبوسی توانست جابهجایی گسترده مسافران را مدیریت کند.
وی با اشاره به عملکرد ناوگان در ایام اربعین افزود: در یکی از روزهای اوج سفر، حدود یک هزار و ۸۹۰ اتوبوس از پایانه مرزی مهران خارج شد که نشاندهنده ظرفیت بالای حملونقل جادهای کشور در مدیریت سفرهای گسترده است.
اکبری با تقدیر از رانندگان و فعالان بخش حملونقل اظهار کرد: در شرایط ویژه، رانندگان با وجود مشکلات و محدودیتهای موجود، همکاری قابل توجهی برای تأمین ناوگان مورد نیاز کشور داشتند و اطلاعرسانی و هماهنگی با آنان از طریق پیامک نیز انجام شد.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای جادهای گفت: در جریان حملات، حدود ۲۰ تا ۲۵ مورد از زیرساختهای جادهای از جمله پلها، تونلها و مسیرهای ارتباطی آسیب دیدند، اما با اجرای مسیرهای جایگزین و اقدامات اضطراری، تلاش شد تردد در محورهای کشور متوقف نشود.
وی همچنین از اجرای گسترده پروژههای عمرانی و راهداری خبر داد و گفت: در پنج ماه اخیر حدود ۲ هزار کیلومتر راه روستایی در کشور آسفالت یا احداث شده و عملیات بهسازی و آسفالت در محورهای مهم کشور نیز ادامه داشته است.
اکبری با اشاره به پروژههای هفته دولت گفت: همزمان با هفته دولت، صدها پروژه راهداری و حملونقل جادهای در سراسر کشور به بهرهبرداری میرسد. بر اساس اعلام سازمان راهداری، این پروژهها با اعتباری بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان اجرا شدهاند.
وی گفت: استان مرکزی یکی از محورهای مهم ارتباطی کشور است که شناسایی نقاط حادثهخیز، رفع نواقص جادهای و اجرای پروژههای جدید مورد تأکید ویژه است.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای همچنین از عملکرد مدیرکل راهداری استان مرکزی تقدیر کرد و خواستار تداوم اقدامات برای ارتقای ایمنی و کیفیت راههای این استان شد.
وی تصریح کرد:بر اساس اعلام سازمان راهداری استان مرکزی، طی ۹ ماه گذشته پنج تقاطع غیرهمسطح در محورهای مواصلاتی این استان احداث و تکمیل شده است که تقاطع سهراهی سد الغدیر در محور قدیم ساوه–همدان نیز از جمله این پروژهها است.
این پروژه شامل یک زیرگذر با دهانه ۱۰ متر، ارتفاع حدود پنج و نیم متر و طول ۲۸ متر و همچنین حدود ۲ و نیم کیلومتر رمپ و لوپهای دسترسی است و با هدف رفع گره ترافیکی و ارتقای ایمنی تردد در این محور اجرا شده است.
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