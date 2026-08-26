به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین صالح آقابابایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری عصر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل و معاونین آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به تأکید امام شهیدمان بر لزوم نقشآفرینی سازمان تبلیغات اسلامی در مسائل کشور، اظهار کرد: این سازمان تلاش دارد تا تکلیف خودش را نسبت به دانشآموزان ایران اسلامی انجام دهد و ما هم در استان همین هدف را دنبال میکنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مسئولان استانی نسبت به آموزش و پرورش دغدغهمند هستند، ادامه داد: همه مسئولان اهتمام دارند و با هم همدلاند تا اتفاقات خوبی برای استان رقم بخورد با اینحال با وجود اقبال خانوادهها، در توسعه مدارس صدرا در استان مشکلاتی وجود دارد.
آقابابایی با بیان اینکه ۷۶۰ دانشآموز در مدارس صدرای ولایت استان مشغول تحصیلاند، اضافه کرد: مجموعه تبلیغات اسلامی استان و مدارس صدرا تلاش دارند تا باری از دوش آموزش و پرورش بردارند و بتوانند کاری در نظام اسلامی در این راستا انجام دهد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با روحیهای که از مدیرکل سراغ داریم، آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری قائل به توسعه مدارس صدرا است و مجموعه تبلیغات اسلامی نیز این نگاه را دنبال میکند که کمکی به پیشبرد اهداف آموزش و پرورش داشته باشد.
نظر شما