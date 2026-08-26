نام شهید ایزدی، بزرگراه سنقر را متبرک کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح ۱۸ کیلومتر از پروژه چهارباندهسازی محور سنقر ـ میانراهان که به نام «شهید محمدسعید ایزدی (حاج رمضان)» مزین شده است، با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته دولت و شهدای دولت، اظهار کرد: نامگذاری این پروژه به نام شهید ایزدی اقدامی ارزشمند است.
وی افزود: این نامگذاری برای من بسیار خوشحالکننده و آرامشبخش بود، چرا که نام شهید این مسیر و پروژه را متبرک کرده و بر ارزش و اهمیت آن افزوده است.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه شهدا نیازی به ما ندارند، گفت: شهدا نزد پروردگار خود روزی میخورند و این ما هستیم که به شفاعت و عنایت آنان نیازمندیم؛ بنابراین باید برای زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا در جامعه تلاش کنیم.
حبیبی با اشاره به وضعیت پروژههای حوزه راه و حملونقل استان عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۷۰ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه در کرمانشاه با پیشرفت متوسط ۴۰ درصد در حال اجراست و مجموعه راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل و خانواده وزارت راه و شهرسازی پیگیر اجرای این طرحها هستند.
وی ادامه داد: در کنار اجرای پروژههای بزرگراهی و راههای اصلی، اقدامات مناسبی نیز برای ارتقای ایمنی و روانسازی تردد در شبکه جادهای استان انجام شده و ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای در زمینه خطکشی، روکش آسفالت و بهسازی محورهای روستایی فعالیتهای خوبی داشته است.
استاندار کرمانشاه بر ضرورت تسریع در تکمیل محور سنقر ـ بیستون تأکید کرد و گفت: این مسیر یکی از محورهای اصلی و پرتردد استان و همچنین مسیر مهم تردد زائران اربعین است و به همین دلیل از اهمیت ویژهای برخوردار است و همه دستگاههای مرتبط باید برای تکمیل آن اهتمام بیشتری داشته باشند.
حبیبی با اشاره به ضرورت نصب تابلو نامگذاری «بزرگراه شهید ایزدی» در مسیر اظهار کرد: باید تابلو این نام در ابتدای مسیر و همچنین بعد از بیستون نصب شود و امیدواریم متبرک شدن این محور به نام شهید ایزدی، موجب شود عملیات اجرایی پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی تأکید کرد: هر بخشی از مسیر که آماده بهرهبرداری است، حتی اگر یک کیلومتر باشد، باید در کوتاهترین زمان ممکن زیر بار ترافیک قرار گیرد و سایر بخشهای مسیر نیز هرچه سریعتر تعیین تکلیف و تکمیل شوند.
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