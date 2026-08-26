تکمیل محور سنقر–بیستون گامی ماندگار برای ایمنی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح ۱۸ کیلومتر از پروژه چهاربانده‌کردن محور سنقر ـ میانراهان، با قدردانی از استاندار کرمانشاه و عوامل اجرای این طرح اظهار کرد: تکمیل این محور گامی مهم برای رفاه، آسایش و ایمنی مردم است و پیگیری‌ها برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده نیز ادامه دارد.

وی افزود: پیش از اجرای این پروژه، حوادث و تصادفات متعددی در این مسیر رخ می‌داد و خانواده‌هایی به دلیل سوانح جاده‌ای داغدار می‌شدند، اما با بهره‌برداری از این بخش، قسمت مهمی از دغدغه‌های مردم برطرف شده است.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس با تقدیر از استاندار کرمانشاه، مدیرکل راه و شهرسازی، پیمانکاران و سایر دست‌اندرکاران پروژه گفت: حدود ۶.۵ کیلومتر از مسیر در سمت بیستون که بخش قابل توجهی از آن آماده است، باید تا پایان شهریورماه به بهره‌برداری برسد.

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا ادامه داد: این موضوع مطالبه مردم است و بخشی از این مسیر نیز از حدود دو سال گذشته آسفالت شده است؛ بنابراین امیدواریم هرچه سریع‌تر این بخش زیر بار ترافیکی قرار گیرد تا مردم با سهولت و ایمنی بیشتری تردد کنند.

وی با اشاره به اهمیت محور سنقر ـ بیستون در تردد زائران عتبات عالیات بیان کرد: این مسیر یکی از محورهای تردد زائران است و چهار استان شمال‌غرب کشور از آن برای سفر به عتبات عالیات استفاده می‌کنند؛ از این رو تکمیل آن علاوه بر خدمت به مردم منطقه، خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) نیز محسوب می‌شود.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس خواستار تعیین تکلیف ۱۷ کیلومتر باقی‌مانده این مسیر شد و گفت: انتظار داریم این بخش هرچه سریع‌تر به پیمان سپرده شده و پیمانکار آن مشخص شود تا عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای افزایش اعتبارات پروژه اظهار کرد: اعتبار بودجه ملی این طرح در سال گذشته ۱۳۰ میلیارد تومان بود که با پیگیری‌های انجام‌شده در مجلس شورای اسلامی به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: افزایش اعتبارات نشان‌دهنده جدیت در پیگیری این پروژه است و وظیفه ما این بود که برای سرعت گرفتن اجرای آن تلاش کنیم؛ حتی اگر در برخی مقاطع مطالبه‌گری برای تسریع پروژه موجب گلایه یا تندی با برخی عوامل راه و شهرسازی و پیمانکاران شده باشد.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس با قدردانی مجدد از استاندار و همه عوامل اجرای پروژه گفت: دست یکایک افرادی را که برای به ثمر رسیدن این طرح تلاش کردند، می‌بوسم و به این تلاش افتخار می‌کنم، زیرا اقدام مهمی برای رفاه، آسایش و ایمنی مردم انجام شده است.

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا در ادامه به پروژه محور سنقر ـ همدان اشاره کرد و افزود: پنج کیلومتر از این مسیر آماده بهره‌برداری است و فاز دوم پروژه نیز در حال اجراست. اعتبار این طرح از ۷۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و تلاش می‌کنیم با همکاری راه و شهرسازی و پیمانکاران، تا پایان فصل کاری بخش بیشتری از این مسیر را به بهره‌برداری برسانیم.

وی در پایان با اشاره به نامگذاری محور سنقر ـ میانراهان به نام سردار شهید محمدسعید ایزدی معروف به «حاج رمضان» خاطرنشان کرد: نامگذاری این محور به نام این شهید بزرگوار، به پروژه برکت بخشیده و شیرینی بهره‌برداری از آن را برای مردم بیشتر کرده است.