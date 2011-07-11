بلندترین پرچم ایران بر فراز شهر اهواز برافراشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان جعفری شهنی افزود: پایداری و بقای یک ملت به ارزشها، اعتقادات و نمادهای ملی و دینی آن بستگی دارد و پرچم هر کشور نیز یکی از این نمادهاست که نشانه سرافرازی و سربلندی آن کشور است.

وی عنوان کرد: رفیع ترین پرچم جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای فرهنگ عمومی و آشنایی مردم با هویت ملی در استان خوزستان و شهر اهواز نصب شد.



مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اهواز تصریح کرد: این پرچم بر روی میله ای با ارتفاع 52 متر در تپه های منبع آب واقع در منطقه هفت شهرداری اهواز، بر روی تپه ای به ارتفاع 20 متر با ابعاد 14 در 9 متر و مساحت 126 متر مربع توسط سازمان زیباسازی به اهتزاز درآمده است.



وی اظهار داشت: با توجه به جایگاه والای پرچم در هویت ملی، فضای شهری یکی از فضاهای مهم نصب این نماد است که با وجود پرچم حال و هوای غرور و احساس ملی به شهروندان دست می دهد.