به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته دهم شهریور، پل طبیعت، برج آزادی و برج میلاد در اقدامی برای حمایت از محک، به رنگ طلایی در آمدند تا پیام آگاهیرسانی درباره سرطان کودکان را به شهروندان یادآوری کند.
سپتامبر هر سال به عنوان ماه جهانی آگاهیرسانی سرطان کودکان، فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی درباره این بیماری و حمایت از کودکان مبتلا به سرطان و خانوادههایشان است.
در سال ۲۰۲۶ نیز کمپین جهانی با شعار «با هم، جهان را طلایی کنیم» برگزار میشود. این کمپین از اقشار مختلف جامعه، خیرین حوزه سلامت و حتی فعالان دیگر بخشها میخواهد تا با پیوستن به آن، همراه بیماران و خانوادههایشان شوند. نماد روبان طلایی در این پویش، یادآور همبستگی، مقاومت و امیدی است که میتواند مسیر درمان را روشنتر سازد.
در ایران، موسسه خیریه محک همزمان با آغاز این ماه، با اجرای برنامههای مختلف آگاهیبخشی تلاش میکند توجه جامعه را به اهمیت شناخت سرطان کودکان، تشخیص بهموقع و حمایت از کودکان مبتلا به سرطان جلب کند.
در همین راستا، پل طبیعت، برج آزادی و برج میلاد در آغاز ماه سپتامبر به رنگ طلایی درآمدند و تهران را در همراهی با کمپین جهانی آگاهیبخشی سرطان کودکان، طلایی کردند.
محک در ماه آگاهیبخشی سرطان کودکان از همه مردم دعوت میکند تا با اطلاعرسانی و مشارکت، در طلایی شدن جهان برای کودکان مبتلا به سرطان سهیم باشند.
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