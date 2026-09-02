به گزارش خبرگزاری مهر ه نقل از رویترز، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت آنکارا امکان ارتقای روابط خود با سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین و روسیه و حتی عضویت کامل در این سازمان را بررسی خواهد کرد.
اردوغان تأکید کرد که عضویت کامل ترکیه در سازمان همکاری شانگهای به معنای خروج از هیچ ائتلاف دیگری یا فاصله گرفتن از غرب نیست. او گفت: چشمانداز عضویت کامل ترکیه در این سازمان به معنای جدا شدن از هیچ بلوک دیگری یا از غرب نیست.
ترکیه در حال حاضر شریک گفتوگوی سازمان همکاری شانگهای است. اردوغان این اظهارات را پس از بازگشت از قرقیزستان مطرح کرد؛ جایی که روز سهشنبه در نشست سران این سازمان در بیشکک شرکت کرده بود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ترکیه همچنان عضو ناتو است و تلاش میکند روابط خود را همزمان با غرب، روسیه و چین حفظ کند و گسترش دهد. عضویت کامل ترکیه در سازمان همکاری شانگهای میتواند پیامدهای ژئوپلیتیکی مهمی داشته باشد.
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