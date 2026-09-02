فراخوان پانزدهمین جایزه ادبی «یوسف» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان پانزدهمین دوره جایزه ادبی یوسف در حوزه داستان کوتاه دفاع مقدس و مقاومت، ویژه استان تهران، منتشر شد.

بر اساس این فراخوان، علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در سه رده سنی کودک، نوجوان و بزرگسال و در محورهای زیر به دبیرخانه ارسال کنند:

۱. دفاع مقدس هشت‌ساله

۲. جنگ تحمیلی ۱۲روزه، جنگ رمضان و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران

۳. داستانک

۴. بخش ویژه این دوره با عنوان «امام شهید» که به داستان، روایت داستانی، خاطره‌داستان و دیگر قالب‌های داستانی با موضوع رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای (قدس‌سره)، اختصاص دارد.

بر اساس اعلام دبیرخانه پانزدهمین دوره جایزه ادبی یوسف استان تهران، مهلت ارسال آثار تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد می‌توانند آثار خود را در قالب فایل Word، همراه با مشخصات کامل و شماره تماس، از طریق پیام‌رسان‌های ایتا و بله به شماره ۰۹۲۲۱۶۰۶۷۶۴ ارسال کنند.

نشانی دبیرخانه استان تهران:میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، معاونت فرهنگی

تلفن تماس:۱۵۷۸، داخلی‌های ۸۵۵، ۸۵۸، ۸۷۸ و ۶۷۰