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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

استاندار کردستان به مقام شهدای سقز ادای احترام کرد

استاندار کردستان به مقام شهدای سقز ادای احترام کرد

سقز- استاندار کردستان در جریان سفر به شهرستان سقز با حضور در گلزار شهدای این شهر، یاد و خاطره شهدای منطقه را گرامی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی ظهر چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان سقز با حضور در گلزار شهدای این شهر، با آرمان‌های شهدا تجدید پیمان کرد.

در این مراسم، مصطفی مولوی‌فرد بازرس ویژه دفتر رئیس‌جمهور، محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، ضیاالدین نعمانی فرماندار ویژه سقز و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی استاندار کردستان را همراهی کردند.

حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان سقز، به مقام شامخ آنان ادای احترام کردند.

حضور مسئولان در گلزار شهدا در جریان سفر به شهرستان سقز، فرصتی برای گرامیداشت یاد و نام شهدایی بود که برای دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی جان خود را فدا کردند.

کد مطلب 6935566

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