به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مسعود پورسیدآقایی دبیر همایش بین المللی دکترین مهدویت و رئیس پژوهشکده مهدویت و مؤسسه آینده روشن در نشست خبری هفتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت که صبح دوشنبه 20 تیر ماه در محل مجمع جهانی اهل بیت برگزار شد گفت: موضوع هفتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت امسال که طی روزهای 23 و 24 تیرماه در سال همایشهای صدا و سیما برگزار می شود، " رسانه زمینه ساز راهبردها و راهکارها" درنظر گرفته شده است .

پورسیدآقایی گفت: این عنوان از آن جهت انتخاب شده تا مشخص شود اگر رسانه ای بخواهد در عصر غیبت برای ظهور حضرت زمینه سازی و وظایف شیعیان را نسبت به امام عصر برنامه سازی کند باید از چه جهتی حرکت کند. این محور به نوعی مشخص کننده تکلیف شیعه در عصر غیبت و ایجاد و زمینه جامعه منتظر است.

وی با اشاره به شاخصه های جامعه منتظر اظهار داشت: در چنین جامعه ای شیعیان نسبت به یکدیگر و نسبت به امام وظایفی برعهده دارند. شیعه در عصر غیبت مکلف به ایجاد جامعه منتظر است تا هرگاه اراده الهی باشد حضرت ظهور کند.

پورسید آقایی با تأکید بر اینکه موضوع سال گذشته راهبردهای فرهنگی جامعه زمینه ساز ظهور بود گفت: موضوع امسال نیز در راستای موضوع سال گذشته انتخاب شده است چرا که رسانه نقش اساسی در فرهنگ دارد.

وی در ادامه به نقل قول از مقام معظم رهبری درباره نقش رسانه پرداخت و گفت: مقام معظم رهبری می فرمایند امروز رسانه ها در دنیا فکر، فرهنگ، رفتار و در حقیقت هویت فرهنگی انسانها را القا می کنند و تعیین کننده هستند. همچنین درجای دیگر فرموده اند امروز دنیا بر مدار جنگ رسانه ای می گردد و یا اینکه امروز مهمترین ابزار جنگ بین قدرتها رسانه است.

دبیرهفتمین همایش دکترین مهدویت یادآور شد: رسانه برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب در سطح مدیریت، برنامه و محتوا باید نگاه خاصی را پیگیری کند و نسبت به این آموزه نگاه راهبردی داشته باشد. از این رو بررسی چنین موضوعی در همایش دکترین مهدویت می تواند مورد استفاده وزارت ارشاد، صدا و سیما، وزارت علوم، حوزه های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی قرار گیرد.

حجت الاسلام پورسید آقایی در ادامه با بیان اینکه فراخوان مقاله این همایش به چندین زبان ترجمه شده است گفت: انتخاب میهمانان خارجی همایش تنها براساس مقاله علمی آنها و امتیازی که در زمینه مقالات علمی کسب کرده‌اند صورت گرفته است و به مطرح بودن یا نبودن آنها در سطح جهانی توجهی نشده است.

وی تأکید کرد: ما اعتقاد داریم مهدویت یک بحث انتزاعی نیست بلکه خاستگاه مهدویت اجتهادی است و حوزه های علمیه باید متولی آن باشند، اجتهادی بودن مهدویت امری است که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است. این امر می تواند نشان دهد که انتشار هرگونه اقلام فرهنگی در این عرصه باید از مجاری علمی و فیلترهای علمی عبور کند تا از این پس دیگر شاهد جریانهای انحرافی مهدویت با مقاصد منحرف سیاسی نباشیم. چرا که این عرصه، حوزه کارشناسی است و براساس تأکیدات مقام معظم رهبری مهدویت هم تراز با آموزه های نبوت محسوب می شود.

پورسیدآقایی گفت: در همایشهای گذشته شاید بیش از 100 مهمان خارجی دعوت می کردیم اما به تدریج موضوعات را تخصصی کرده و تعداد کمتری از افرادی که مقالات علمی آنها پذیرفته می شوند و امتیاز بالایی کسب می کنند را دعوت می کنیم. امسال 103 متقاضی خارجی داشتیم که از این تعداد 35 نفر از 20 کشور در سراسر جهان دعوت شده اند که 26 نفر مرد، 8 نفر زن هستند و 23 نفر آنها تحصیلاتی در سطح دکترا داشته و حتی تعدادی از آنها تحصیلات حوزوی دارند.

براساس اظهارات رئیس پژوهشکده مهدویت، میهمانان داخلی این همایش امسال 300 مقاله به دبیرخانه ارسال کرده اند و قرار است از این تعداد 55 مقاله فارسی در همایش ارائه و 20 مقاله خارجی فرصت طرح شدن در کمیسیونهای تخصصی را می یابند.

وی اضافه کرد: امسال چون چند همایش گذشته یک کمیسیون به دانشگاه عالی دفاع ملی به عنوان تنها دانشگاهی که در مقطع دکترا 2 واحد دکترین مهدویت ارائه می کند اختصاص می یابد و در این کمیسیون 15 مقاله طرح می شوند و سه کمیسیون دیگر توسط مؤسسه آینده روشن اداره می شوند که 40 مقاله باقی مانده در این سه کمیسیون مطرح خواهند شد.

حجت الاسلام سید مسعود پورسید آقایی در رابطه با برنامه این همایش گفت: افتتاحیه این همایش با حضور آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری، آیت الله مؤمن عضو مجلس خبرگان رهبری است. همچنین از عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما برای حضور دعوت شده که احتمال می رود به علت سفر، حجت الاسلام موسوی مقدم قائم مقام وی در این همایش حضور یابد. صفارهرندی، حمید مولانا و دکتر سهرابی از دیگر شرکت کنندگان در مراسم افتتاحیه هستند.

براساس اظهارات وی، دکتر زمانی معاون بین المللی حوزه علمیه قم، دکتر فیروز آبادی از شرکت کنندگان در مراسم اختتامیه هستند و در صورت به نتیجه رسیدن رایزنی ها آیت الله لاریجانی در مراسم اختتامیه صحبت می کند و در غیر این صورت حجت الاسلام ابوترابی سخنرانی اختتامیه را برعهده می گیرد.

وی با اشاره به برخی برنامه های این همایش گفت: امسال درنظر داریم از 20 نفر از "مهدی یاوران" در عرصه های مختلف هنری، پژوهشی، تبلیغی، مدیریت، رسانه ، نشر، خیرین مهدوی، نوآوری و خلاقیت تقدیر کنیم که از جمله شخصیتهای مهدی یاور امسال می توان به حجت الاسلام مصلحی وزیر اطلاعات کشور، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد اشاره کرد.