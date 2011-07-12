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۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۴

رونمایی کتاب "شهدای دانش آموز" استان البرز

رونمایی کتاب "شهدای دانش آموز" استان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: کتاب "شهدای دانش آموز مهرماه 90 به همت کانون پرورش فکری البرز، رونمایی می شود.

مدیر کل کانون پرورش فکری البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز در نظر دارد به دستور استاندار و به منظور آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی الگوهای مناسب اخلاقی و رفتاری به آنان، کتاب مربوط به زندگی نامه و وصایای شهدای دانش آموز را منتشر کند.

وی افزود: این کتاب با همکاری بنیاد شهید استان در دست تدوین است و به بیان مشخصات، بخشهایی از زندگینامه  و وصایای شهدای دانش آموز( کودک و نوجوان ) می پردازد.

رمضانخانی افزود: پس از اتمام مراحل اولیه کار و صفحه آرایی این کتاب در مهرماه 90 با حضور استاندار، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج و جمعی از مسئولان استانی و خانواده های معظم شهدای دانش آموز استان، رو نمایی می شود.

کد مطلب 1356881

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