رونمایی کتاب "شهدای دانش آموز" استان البرز

مدیر کل کانون پرورش فکری البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز در نظر دارد به دستور استاندار و به منظور آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی الگوهای مناسب اخلاقی و رفتاری به آنان، کتاب مربوط به زندگی نامه و وصایای شهدای دانش آموز را منتشر کند.

وی افزود: این کتاب با همکاری بنیاد شهید استان در دست تدوین است و به بیان مشخصات، بخشهایی از زندگینامه و وصایای شهدای دانش آموز( کودک و نوجوان ) می پردازد.

رمضانخانی افزود: پس از اتمام مراحل اولیه کار و صفحه آرایی این کتاب در مهرماه 90 با حضور استاندار، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج و جمعی از مسئولان استانی و خانواده های معظم شهدای دانش آموز استان، رو نمایی می شود.