نخستین سنگ کف فرآوری شده خاورمیانه در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل کارخانه سنگ کف فرآوری شده ایران عصر دوشنبه در این مراسم با تأکید بر اینکه محصول فوق برای نخستین بار در مشهد رونمایی و به بازار مصرف عرضه می شود، افزود: این سنگ از نوع الیاف پلیمری، ضد ترک، ضد خش، حشره گریز و مقاوم در برابرسرما و گرما است.

علی عرفانیان افزود: محصول تولیدی برای فضاهای بازار، محوطه های بیرونی، ساختمان، حیاط، پیلوت، پیاده رو و پارک کاربرد دارد.

وی بیان کرد: یک مترمربع از این محصول دارای 17 قطعه در سایزهای مختلف بوده که هیچکدام از شکل ظاهری یکسانی برخوردار نیست و این نامتوازنی به استحکام محصول تولیدی کمک می کند.

وی تصریح کرد: استحکام محصول تولیدی پس از پرس نشان دهنده تراکم بسیار بالای آن است.

عرفانیان با بیان اینکه محصول سنگ کف فرآوری شده به دلیل عدم جذب آب، در مقابل سرما و یخ زدگی مقاوم است، افزود: این محصول در مقابل اشعه و نورخورشید مقاوم و ضد نور است.

وی ادامه داد: روزانه یک هزار متر مربع سنگ کف فرآوری شده در کارخانه فرآوری سنگ های کف ایران در مشهد، تولید می‌شود.

به گفته وی برای تولید هر مترمربع سنگ فرآوری شده کف، 250 هزار ریال هزینه می شود.