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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۷

شفلر در گفتگو با مهر:

نمادسازی و نشانه‌گذاری ویژگی اولیه ذهن انسان است

نمادسازی و نشانه‌گذاری ویژگی اولیه ذهن انسان است

استاد فلسفه دانشگاه هاروارد با اشاره به اینکه نمادگرایی و نمادسازی مشخصه و ویژگی ابتدایی و اولیه ذهن انسان است، گفت: نمادها و نشانه‌ها در عرصه‌ها و ابعاد مختلف اندیشه و فرهنگ انسانی نمود دارند و گسترش یافته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "جهانهای نمادین (سمبلیک)" اثر شفلر استاد بازنشسته دانشگاه هاروارد از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است. این اثر در حوزه نشانه شناسی و نمادگرایی اثری مهم به شمار می‌رود.

دکتر شفلر استاد بازنشسته دانشگاه هاروارد در مورد این کتاب و اهمیت نشانه شناسی به خبرنگار مهر گفت: این کتاب توجه به نمادها و نشانه‌ها در هنر، علوم، زبان و مناسک مذهبی دارد.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت نمادسازی مشخصه ابتدایی و اولیه ذهن انسان است. نمادها و نشانه‌ها در عرصه‌ها و ابعاد مختلف اندیشه و فرهنگ انسانی نمود دارند و گسترش یافته اند.

مؤلف "چهار پراگماتیست" در ادامه یادآور شد: ذهن به طرق گوناگونی عادت به نمادگرایی دارد. این نمادگرایی ذهن تنها منحصر و محدود به علوم و هنر نیست بلکه در مناسک مذهبی و حتی بازیهای کودکانه نیز ذهن دست به نمادسازی می‌کند.

وی افزود: چیزی که در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرد بررسی مباحثه و مناظره دراز مدت در مورد نسبت و رابطه میان نظامهای نمادین علمی و واقعیات است .

استاد فلسفه دانشگاه هاروارد در پایان تصریح کرد: اینکه چگونه ذهن بر اساس مشاهده واقعیتها دست به نمادسازی می‌زند و چگونه نمادی را برای واقعیتی در نظر می‌گیرد از مسائل جالب توجه در حوزه نمادگرایی ذهن است. به عبارت دیگر نسبت میان نماد و آنچه نماد به آن دلالت دارد یکی از مسائل قابل توجه در مورد کارکرد ذهن است.

کد مطلب 1358191

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