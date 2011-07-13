به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "جهانهای نمادین (سمبلیک)" اثر شفلر استاد بازنشسته دانشگاه هاروارد از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است. این اثر در حوزه نشانه شناسی و نمادگرایی اثری مهم به شمار می‌رود.

دکتر شفلر استاد بازنشسته دانشگاه هاروارد در مورد این کتاب و اهمیت نشانه شناسی به خبرنگار مهر گفت: این کتاب توجه به نمادها و نشانه‌ها در هنر، علوم، زبان و مناسک مذهبی دارد.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت نمادسازی مشخصه ابتدایی و اولیه ذهن انسان است. نمادها و نشانه‌ها در عرصه‌ها و ابعاد مختلف اندیشه و فرهنگ انسانی نمود دارند و گسترش یافته اند.

مؤلف "چهار پراگماتیست" در ادامه یادآور شد: ذهن به طرق گوناگونی عادت به نمادگرایی دارد. این نمادگرایی ذهن تنها منحصر و محدود به علوم و هنر نیست بلکه در مناسک مذهبی و حتی بازیهای کودکانه نیز ذهن دست به نمادسازی می‌کند.

وی افزود: چیزی که در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرد بررسی مباحثه و مناظره دراز مدت در مورد نسبت و رابطه میان نظامهای نمادین علمی و واقعیات است .

استاد فلسفه دانشگاه هاروارد در پایان تصریح کرد: اینکه چگونه ذهن بر اساس مشاهده واقعیتها دست به نمادسازی می‌زند و چگونه نمادی را برای واقعیتی در نظر می‌گیرد از مسائل جالب توجه در حوزه نمادگرایی ذهن است. به عبارت دیگر نسبت میان نماد و آنچه نماد به آن دلالت دارد یکی از مسائل قابل توجه در مورد کارکرد ذهن است.