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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۷:۳۹

237 واحد مسکونی به معلولان یزدی واگذار می شود

237 واحد مسکونی به معلولان یزدی واگذار می شود

یزد - خبرگزاری مهر: معاون مشارکتها، موسسات خیریه و اشتغال سازمان بهزیستی استان یزد از واگذاری 237 واحد مسکونی در هفته بهزیستی به معلولان و مددجویان زیرپوشش این سازمان خبر داد.

حسین بمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاست توانمندسازی معلولان و مددجویان در سازمان بهزیستی اظهار داشت: ساخت واحدهای مسکونی گام مهمی در توانمندسازی جامعه هدف است زیرا تامین مسکن یکی از مهمترین دغدغه‌ های معلولان و مددجویان سازمان بهزیستی است.

وی بیان داشت: برهمین اساس 237 واحد مسکونی در هفته بهزیستی امسال به مددجویان و معلولان بهزیستی یزد واگذار می‌ شود.

بمانی افزود: از آنجا که بهای اجاره خانه، بخش عمده‌ ای از هزینه‌ های زندگی معلولان و مددجویان را شامل می ‌شود با تحویل این واحدهای مسکونی این دغدغه خاطر آنان برطرف می‌ شود.

وی هزینه ساخت این واحدها را 49 میلیارد ریال اعلام کرد و بیان داشت: این هزینه از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری، سفر ریاست جمهوری به استان، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، موسسات خیریه، طرح تملک داراییهای سرمایه ‌ای همچنین سهم معلول و مددجو تامین شده است.

بمانی افزود: این واحدهای مسکونی به طور متوسط 85 مترمربع مساحت دارد که در شهرستانهای یزد، طبس، ابرکوه، تفت، صدوق، بهاباد، بافق و مهریز ساخته شده و آماده تحویل است.

کد مطلب 1358229

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