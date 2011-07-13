طرح خودروی غضروفی که قابل چاپ است

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت معماری و طراحی Emergent خودروی نیمه سختی را طراحی کرده است که با استفاده از فن چاپ سه بعدی از بدنه پارچه مانند و یا غضروف مانند برخوردار است. بدنه خودرو در سطح مولکولی از پلیمرها، صمغها، لاستیک و سیلیس ساخته شده است.

مواد غضروف مانند در ضخامتهای مختلف در چارچوب خودرو نصب شده و بدنه ای را به وجود می آورند که در زمان نیاز به محافظت از راننده سخت شده و در زمان برخورد با جسمی دیگر حالت ارتجاعی پیدا کند.

همچنین در ساخت طرح خودروی نیمه سخت از فرایند ساخت و ساز قالب گیری مواد به جای بستن قطعات به یکدیگر استفاده خواهد شد.

طرح "بدن کوسه" بخش دیگری از این خودرو است که بر اساس آن انرژی مورد نیاز خودرو از توده ای از جلبکهای حساس به نور که در مخزنی در درون خودرو قرار می گیرند تامین خواهد شد. چراغهای LED که درون این مخازن قرار دارند می توانند به صورت 24 ساعته سوخت زیستی مورد نیاز خودرو را بدون نیاز به نور خورشید تامین کنند.

بر اساس گزارش گیزمگ، به گفته طراحان این خودرو، جدا از بدنه قابل انعطاف و ویژگی های زیبایی شناسانه سریعترین خودروهای مسابقه، راندن این خودرو نیاز به توقف های مکرر در پمپهای بنزین و یا ایستگاه های شارژ باطری ویژه خودروهای الکتریکی را از بین خواهد برد.