به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی، عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر، در مجموع ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور را از دست دادیم که بازسازی و جبران این ظرفیت در دستور کار قرار دارد.
وی بیان کرد: هدف ما از این سفر، شنیدن مشکلات مردم و بررسی مسائل و نیازهای استان است و در این سفر برنامهها و طرحهایی برای اجرا در خراسان شمالی داریم.
وزیر نیرو با اشاره به آسیبهای واردشده به نیروگاههای کشور در جریان جنگ اخیر گفت: دشمنان به نیروگاههای دولتی و خصوصی آسیب وارد کردند که نیروگاههای دولتی ترمیم شده و به مدار بازگشتهاند و نیروگاههای خصوصی نیز در دست تعمیر هستند.
علیآبادی ادامه داد: نخستین نیروگاه خصوصی آسیبدیده نیز روز گذشته به مدار بازگشت و برنامهریزی شده است که تا تابستان آینده تمامی نیروگاههای آسیبدیده به مدار بازگردند.
وی با اشاره به برنامههای وزارت نیرو برای توسعه انرژیهای پاک تصریح کرد: برنامههای گستردهای برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور داریم.
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