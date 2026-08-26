به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی، عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر، در مجموع ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور را از دست دادیم که بازسازی و جبران این ظرفیت در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: هدف ما از این سفر، شنیدن مشکلات مردم و بررسی مسائل و نیازهای استان است و در این سفر برنامه‌ها و طرح‌هایی برای اجرا در خراسان شمالی داریم.

وزیر نیرو با اشاره به آسیب‌های واردشده به نیروگاه‌های کشور در جریان جنگ اخیر گفت: دشمنان به نیروگاه‌های دولتی و خصوصی آسیب وارد کردند که نیروگاه‌های دولتی ترمیم شده و به مدار بازگشته‌اند و نیروگاه‌های خصوصی نیز در دست تعمیر هستند.

علی‌آبادی ادامه داد: نخستین نیروگاه خصوصی آسیب‌دیده نیز روز گذشته به مدار بازگشت و برنامه‌ریزی شده است که تا تابستان آینده تمامی نیروگاه‌های آسیب‌دیده به مدار بازگردند.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای توسعه انرژی‌های پاک تصریح کرد: برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور داریم.