خبرگزاری مهر _ گروه استانها-راضیه سالاری: هرمزگان به عنوان استانی با تنوع قومی و مذهبی کمنظیر، این روزها در هفته وحدت، بار دیگر جلوهای عینی از همدلی و همزیستی مسالمتآمیز میان برادران شیعه و اهل سنت را به نمایش گذاشته است؛ همزیستی که نه در شعار، که در بستر زندگی روزمره، از مساجد جامع شهرها تا کوچکترین روستاهای دورافتاده، ریشه دوانده و به الگویی برای سراسر کشور تبدیل شده است.
استان هرمزگان که همواره به عنوان نمادی از اتحاد و برادری میان مذاهب اسلامی شناخته میشود، میزبان مجموعه گستردهای از برنامههای فرهنگی، تبیینی و جشنهای مردمی است. اینجا از بندرعباس و بندرلنگه گرفته تا جاسک، میناب و جزیره قشم، شیعه و سنی در شادی و غم شریک بوده و در دفاع از امنیت کشور در کنار هم ایستادهاند.
جشنهای مردمی در مسجد جامع اهل سنت بندرعباس با حضور بزرگان شیعه و اهل سنت و همچنین مراسم مولودیخوانی در شهرستان ها روستای دور افتاده ، از جمله رویدادهایی است که این همدلی میدانی را به تصویر کشیده است.
امام جمعه بندرخمیر: وحدت، نه تاکتیک که مبنای ایدئولوژیک امت اسلام است
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی، امام جمعه بندرخمیر، با گرامیداشت هفته وحدت، وحدت اسلامی را فراتر از یک استراتژی یا تاکتیک سیاسی دانست و آن را «مبنای ایدئولوژیک» همسان با اصل اسلام خواند و بر ضرورت تجمیع قلوب در همه شئون زندگی، از اقتصاد و فرهنگ تا سیاست، برای ایجاد سدی محکم در برابر زیادهخواهیهای دشمنان به ویژه آمریکا و صهیونیسم تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی، امام جمعه بندرخمیر، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر جامعیت مفهوم وحدت در اسلام، اظهار داشت: هفته وحدت در منطقه اسلام، در بسیاری از روایات و آیات دینی، ما را به جامعیت در همه امور دعوت میکند؛ نه تنها در بعد سیاسی و در برابر صفکشی دشمن، بلکه در همه شئون زندگی اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانهای، بلکه مسئله وحدت قلوب و وحدت ساحات، مورد نظر اسلام است.
امام جمعه بندرخمیر با اشاره به اهمیت بعد سیاسی وحدت در عصر کنونی، خاطرنشان کرد: امروز مهمترین بعد، مسئله سیاسی و عرصه رویارویی با دشمنی است که در طمع اختلافافکنی و پیشبرد اهداف شوم خود است. ما امروز علاوه بر تکلیف اسلامی، باید بدانیم که وحدت دینی و وحدت قلوب را باید در نهاد درون جایگذاری کنیم و از باطن به آن اعتقاد داشته باشیم.
وی با استناد به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا» تصریح کرد: وقتی خدای رحمان میفرماید "جمیعا"، این استثنایی ندارد و نه تنها مربوط به مسلمانان که حول یک محور جمع شوند، بلکه شامل همه جهاتی است که مایه قوت و قدرت جامعه اسلامی میشود.
حجتالاسلام صالحی وحدت را در عرصههای گوناگون جامعه اسلامی حیاتی دانست و افزود: در حوزه اقتصادی، تشکیل تعاونیها میتواند یکی از عرصههای وحدتآفرین باشد. در عرصه فرهنگی، امروز تهاجم و هجوم رسانههای بیگانه، ایستادگی جمعی را میطلبد تا دشمن را مأیوس کند. در عرصه سیاسی که همان حاکمیت نظام اسلامی است، این نکته بسیار مورد اهمیت است.
امام جمعه بندرخمیر در بخشی از بیانات خود، نگاه راهبردی به وحدت را مورد تأکید قرار داد و گفت: ما وحدت اسلامی را یک استراتژی یا تاکتیک نمیدانیم، بلکه بالاتر و فراتر از این دو، آن را "مبنای ایدئولوژیک" خود، در کنار و همسان با اصل اسلام میدانیم. آنچه در قرآن میفرماید "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ"، یعنی هر مؤمنی به شعائر اسلام، وظیفه دارد خود را با سایر برادران و خواهران دینی همدرد، همنوا و همدل بداند و این به عنوان یک تکلیف بزرگ و رسالت دینی از آن یاد میشود.
وی با اشاره به درک عمیق دشمنان از ارزش وحدت، هشدار داد: دشمن میداند که اگر این وحدت اسلامی و وحدت قلوب با شکوهتر و بهتر نمود پیدا کند، سد محکمی در برابر همه زیادهخواهیها و مطالبات ناحق او نسبت به جوامع اسلامی، مخصوصاً ایران عزیز خواهد بود.
حجتالاسلام صالحی با اشاره به اجتماع شکوهمند مردم حول ایران اسلامی، اظهار داشت: امروز کشور عزیز ما حول ایران اسلامی، به حمدالله اجتماع شکل گرفته و این تجمیع قلوب در خیابانها و میادین نمود پیدا کرده است. امروز علاوه بر شیعه و اهل سنت و سایر مذاهب اسلامی، حتی اقلیتهای دینی نیز به این بصیرت رسیدهاند که دشمن آمریکایی و صهیونیستی جز به نابودی عزت ایران و ملت عزیز ما راضی نمیشود.
امام جمعه بندرخمیر راه برونرفت از توطئههای دشمن را اتحاد دلها دانست و تأکید کرد: راه نجات این است که همه دلها را متحد کنیم و پای ارزشهای انقلابی، آرمان شهدا و نظام اسلامی بایستیم و امیدوار باشیم که این اتحاد و برادری، ما را به قلههای رفیع و فتوحات بزرگ، از جمله غلبه بر دشمنان و بدخواهان کشور برساند.
وی در پایان با اشاره به جریان مبارک عاشورایی و شکلگیری وحدت ساحات و قلوب، خاطرنشان کرد: تاریخ قضاوت خواهد کرد که این روزها که ما پای پرچم ایران اسلامی ماندیم و اجازه ندادیم دشمن با هر بهانهای -خواه سیاسی، مذهبی یا هر بهانه دیگر- اختلافافکنی کند، مأیوس شد. تاریخ گواهی خواهد داد که مردم شریف ایران اسلامی با هر قوم، مذهب، آیین و نگاه سیاسی، پای ایران عزیز و جغرافیای عزتمند کشورشان متحد شدند و وحدت را به عالم نشان دادند و کلاس درسی برای تاریخ رقم زدند.
مفتی عنبری: احترام به دیدگاههای یکدیگر، مهمترین پایه حفظ وحدت اسلامی است
عضو شورای آموزش مدارس دینی هرمزگان با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت میان مسلمانان گفت: جهان اسلام با وجود برخورداری از ظرفیتهای گسترده انسانی و فرهنگی، هنوز آنگونه که باید از ظرفیت وحدت برای پیشرفت و اقتدار خود بهره نگرفته است.
مفتی ولید عنبری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت وحدت در شرایط کنونی جهان اسلام، اظهار کرد: کشورهای اسلامی از ظرفیتهای فراوانی برخوردار هستند و اگر این ظرفیتها در مسیر همگرایی و همکاری قرار گیرد، میتوان شاهد پیشرفت و عزت بیشتر جوامع اسلامی بود.
وی افزود: وحدت تنها یک شعار مناسبتی نیست، بلکه یک ضرورت مستمر برای جوامع اسلامی است و هر اندازه مسلمانان بر مشترکات دینی و اعتقادی خود تمرکز کنند، زمینه برای توسعه، آرامش و پیشرفت کشورهای اسلامی بیشتر فراهم خواهد شد.
عضو شورای آموزش مدارس دینی هرمزگان با بیان اینکه میان شیعه و اهل سنت در اصول و مبانی اساسی اسلام اشتراکات فراوانی وجود دارد، تصریح کرد: بخش مهمی از اختلافاتی که گاهی میان مسلمانان شکل میگیرد، ریشه در برداشتهای نادرست، ناآگاهی و تحریک جریانهای تفرقهافکن دارد و نباید اجازه داد این مسائل بر روابط برادرانه مسلمانان سایه بیندازد.
عنبری ادامه داد: برای حفظ وحدت باید عوامل تضعیفکننده آن به صورت جدی آسیبشناسی شود و یکی از مهمترین این عوامل، اهانت به مقدسات و باورهای مذهبی دیگران است، زیرا چنین رفتارهایی میتواند احساسات عمومی را تحریک کرده و فاصله میان مسلمانان را افزایش دهد.
وی تأکید کرد: احترام متقابل به باورها و دیدگاههای یکدیگر، به معنای کنار گذاشتن اعتقادات نیست، بلکه نشانه بلوغ، آگاهی و پایبندی به اخلاق اسلامی است و اگر مسلمانان یاد بگیرند در عین حفظ باورهای خود به مقدسات دیگران احترام بگذارند، بسیاری از زمینههای اختلاف و تنش از بین خواهد رفت.
عالم اهل سنت شهرستان جاسک، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت گفتوگو، تقریب و همدلی میان پیروان مذاهب اسلامی هستیم و علما، نخبگان، رسانهها و فعالان فرهنگی باید در این مسیر نقش خود را بهدرستی ایفا کنند.
وی گفت: دشمنان امت اسلامی همواره از اختلاف میان مسلمانان برای تضعیف جوامع اسلامی استفاده کردهاند، بنابراین حفظ انسجام و جلوگیری از شکلگیری شکافهای مذهبی باید به یک اولویت جدی در جهان اسلام تبدیل شود.
عنبری در پایان، بیان کرد: آینده امت اسلامی در گرو همدلی و همکاری مسلمانان است و هر اقدامی که به تقویت برادری، احترام متقابل و کاهش سوءتفاهمها کمک کند، در حقیقت گامی در مسیر عزت و اقتدار جهان اسلام خواهد بود.
امام جمعه پارسیان: وحدت، اصل حاکم بر تمام اصول جامعه اسلامی است/ زمان عبور از شعارها و حرکت به سوی دستاوردهای نوین فرا رسیده است
حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا، امام جمعه پارسیان، با گرامیداشت هفته وحدت، بر ضرورت تعمیق انسجام امت اسلام و برنامهریزی برای دستاوردهای نوین تأکید کرد و وحدت را اصلی راهبردی دانست که بر تمامی اصول و فروع در جامعه اسلامی تقدم دارد.
حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا، امام جمعه پارسیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با استناد به آموزههای اسلام عزیز و فرامین امامین انقلاب (امام خمینی (ره) و امام خامنهای)، وحدت را «اصل حاکم بر تمام اصول» در جامعه اسلامی خواند و تصریح کرد: اگر امر دایر شود بین برهم زدن وحدت امت اسلام یا یک اصل مهم دیگر، باید وحدت را بر آن اصل ترجیح دهیم.
امام جمعه پارسیان با تأکید بر اینکه هیچ بهانه و توجیهی نباید باعث ایجاد تفرقه و برهم زدن انسجام مقدس امت شود، اظهار داشت: به عقیده من، ما سالها از رسیدن به نقطه امیدبخش وحدت عبور کردهایم و ثمرات مبارک آن را چیدهایم. اکنون زمان تعمیق انسجام و برنامهریزی برای ایجاد دستاوردهای بهتر و نو به نو از این امر مبارک است.
وی با انتقاد از توقف در الفبای وحدت، خاطرنشان کرد: بنا نیست ما تا ابدالدهر در الفبای وحدت خود را سرگرم کنیم. کسی که نخواهد بپذیرد، هرچه هم استدلال کنید، قبول نمیکند. به عقیده من، باید از شعارها در عرصه وحدت عبور کنیم و به سمت نتیجه و دستاورد حرکت کنیم.
حجتالاسلام اسماعیلنیا با اشاره به درک عمیق دشمنان از ارزش راهبردی وحدت، هشدار داد: امروز دشمنان بهتر از ما ارزش وحدت را میدانند؛ به همین خاطر در همه تصمیمگیریهایشان، این اتحاد و انسجام را نشانه میگیرند. پس ما هم برای خدا، برای اعتلای اسلام، قرآن و کشور عزیز اسلامی، باید از حواشی، جزئیات و فروع بگذریم و به اصول مشترک امت اسلام تکیه کنیم.
امام جمعه پارسیان در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت شرح صدر و احترام به نظرات و آراء علمی مختلف تأکید کرد و گفت: شرح صدر خود را بالاتر ببریم، نظرات و آراء علمی مختلف و مخالف خود را احترام بگذاریم و به ارزشهای همدیگر بیاحترامی نکنیم.
وی در پایان با نفی نگاه تقابلی به اختلافات علمی و فکری، آن را نشانه پویایی جامعه اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: اختلافات علمی و فکری در فروع و در جزئیات نه تنها عامل اختلاف و عقب ماندگی نیست، بلکه نشانه پویایی و نشاط جامعه اسلامی است.
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