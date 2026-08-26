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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

جوزف عون: مذاکره با اسرائیل بهتر از جنگ است

جوزف عون: مذاکره با اسرائیل بهتر از جنگ است

رئیس جمهور لبنان گفت: مذاکرات با اسرائیل، با وجود دشواری‌ها و موانعی که با آن مواجه است، همچنان بهتر از جنگ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، جوزف عون رئیس جمهور لبنان با اصرار بر مذاکره با رژیم صهیونیستی و در شرایطی که اقدامات تجاوزکارانه و ویرانگری ارتش رژیم صهیونیستی علیه لبنان ادامه دارد، گفت: مذاکرات با اسرائیل، با وجود دشواری‌ها و موانعی که با آن مواجه است، همچنان بهتر از جنگ است. برای آزادسازی جنوب لبنان و استقرار ارتش در مرزها، هیچ گزینه‌ای جز مذاکره وجود ندارد. تصمیم برای روی آوردن به مذاکرات با هدف جلوگیری از مصائب و فجایعی اتخاذ شد که جنگ به دنبال داشته است!

جوزف عون افزود: لبنانی‌ها بر سر اهداف اساسی از جمله آزادسازی جنوب، استقرار ارتش تا مرزها، بازگرداندن اسرا، بازگشت ساکنان، ویران‌سازی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده اتفاق نظر دارند و تجربه نشان داده است که این اهداف از طریق جنگ قابل تحقق نیستند.

رئیس‌جمهور لبنان گفت: ساختن کشور مسئولیتی مشترک است و بر عهده یک فرد یا یک طرف خاص نیست. برای سامان یافتن امور کشور، منافع ملی باید بر هرگونه منفعت شخصی اولویت داشته باشد.

عون افزود: دولت اقداماتی در زمینه اصلاحات اقتصادی و مالی انجام داده است، هرچند این اقدامات کافی نیستند، و این اقدامات به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده‌اند؛ رشدی که انتظار می‌رفت امسال افزایش یابد، اما جنگ این پیش‌بینی‌ها را از بین برد.

کد مطلب 6928732

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