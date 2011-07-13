دکتر سید محمدرضا هاشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این دوره یک دوره آموزش بین المللی مراقبتهای ویژه است، افزود: این دوره با اخذ مجوز از انجمن جهانی مراقبتهای ویژه در ایران برگزار می شود.

مسئول دوره آموزش FCCS در ایران بیان اینکه این بسته آموزشی شامل دروس تئوری، دوره بالینی و عملی و امتحان پایانی است، اظهار داشت: در این دوره شرکت کنندگان با مراقبتهای ویژه بیماران بد حال ریوی، قلبی و مغزی طبق استانداردهای جهانی آشنا می شوند.



وی مباحثی در خصوص راههای هوایی و احیای بیماران بد حال را از دیگر موارد آموزشی این دوره نام برد و یادآور شد: با راه اندازی این دوره به سمت استاندارد سازی علمی نیروی انسانی و کادر پرستاری و پزشکی بخش مراقبتهای ویژه حرکت می کنیم و در صورت داشتن امکانات بیشتر می توانیم افراد بیشتری را در این زمینه آموزش دهیم.



استادیار دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه برگزاری دوره FCCS برای کشورهای همسایه نیز امکان پذیر است، ادامه داد: بر اساس هماهنگی های انجام شده، دانشجویان بین المللی از کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و آذربایجان و حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز در این برنامه ها مشارکت می کنند.



مسئول آموزش بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان مسیح دانشوری تاکید کرد: این بسته آموزشی و استاندارد در کل جهان است و بیمارستان مسیح دانشوری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تنها مرکز پزشکی در سراسر کشور است که این دوره آموزشی در آن تدریس شده است.