داوران جشنواره شعر «ایرانمهر» بسیج هنرمندان معرفی شدند

افشین آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از معرفی رسمی هیئت داوران یازدهمین جشنواره شعر بسیج هنرمندان استان کرمانشاه با عنوان «ایرانمهر» خبر داد و اظهار کرد: این دوره از جشنواره با حضور اساتید برجسته حوزه شعر و ادبیات برگزار میشود.
وی با تشریح ترکیب داوران گفت: استاد دکتر علی سهامی، شاعر، نویسنده، محقق و استاد ادبیات فارسی در دانشگاههای کرمانشاه، به همراه دکتر امرالله عظیمی از اساتید و فعالان فرهنگی هنری حوزه شعر و ادبیات، و صلاحالدین قرهتپه شاعر و پژوهشگر ادبی، بهعنوان داوران این دوره معرفی شدهاند.
آزادی افزود: این ترکیب داوری با توجه به سابقه آثار، تحقیقات و تجربه داوری در جشنوارههای مختلف انتخاب شده و میتواند ارزیابی دقیق و تخصصی آثار رسیده را تضمین کند.
وی همچنین از نقش اثرگذار این جشنواره در شناسایی و حمایت از استعدادهای ادبی جوان استان یاد کرد.
مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه در ادامه گفت: خانم محنا امیری، شاعر و فعال فرهنگی هنری و مسئول انجمن شعر سازمان بسیج هنرمندان استان، دبیری این دوره از جشنواره را بر عهده دارند و روند دریافت و بررسی آثار با نظارت وی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به انتشار فراخوان جشنواره از اوایل آبان توضیح داد: بیش از ۲۰۰ اثر در سه بخش شعر سنتی، شعر سپید و نیمایی و نیز بخش ترانه به دبیرخانه ارسال شده و انشاءالله در روزهای آینده روند داوری آغاز خواهد شد.
به گفته او، در هر بخش سه اثر برگزیده انتخاب و برای رقابت در مرحله کشوری به یازدهمین کنگره ملی شعر بسیج هنرمندان معرفی میشوند.
