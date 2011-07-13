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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۳

ستاد نماز جمعه اعلام کرد:

نماز جمعه این هفته تهران به امامت امامی کاشانی اقامه خواهد شد

نماز جمعه این هفته تهران به امامت امامی کاشانی اقامه خواهد شد

نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت الله امامی کاشانی با حضور نمازگزاران و در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله محمد امامی کاشانی به عنوان خطیب جمعه این هفته تهران در جمع نماز گزاران سخنرانی خواهد کرد.

همچنین احمد اسفندیاری،سرپرست سازمان بهزیستی کشور به مناسبت روز بهزیستی  یه عنوان سخنران پیش از خطبه ها به ایراد سخن خواهد پرداخت. 

حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نیز در جمع نمازگزاران تهرانی حضور می یابد و به عنوان خطیب پیش از خطبه های نماز جمعه به سخنرانی خواهد پرداخت.

این سخنرانی در آستانه میلاد حضرت ولی عصر(عج) و با موضوع "سرباز گمنام" خواهد بود و مصلحی ،شاخصه ها و ویژگی های سربازان گمام امام زمان را تبیین و تشریح می کند.
کد مطلب 1358558

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