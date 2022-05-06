به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن ابوترابی‌فرد خطیب نماز جمعه این هفته تهران در خطبه‌های عبادی_سیاسی نماز جمعه این در رابطه با منشور حکومتی امیرالمومنین علی(ع) اظهار کرد: فرمان امیرالمؤمنین به مالک اشتر به عنوان استاندار مصر و فرازهای بلند این منشور برآمده از آموزه‌های وحیانی است که بیانگر نظریه دولت در اندیشه سیاسی و دینی امیرالمؤمنین علی (ع) است.

وی عنوان کرد: نظریه‌های دولت برخواسته از اندیشه‌های دینی آکنده از ارزش‌های متعالی انسانی و دارای ساختار و هندسه اقتصادی خویش است. در نظریه سیاسی علی (ع) که تجسم واقعی عقلانیت دینی است، منبع نهایی اقتدار خداوند سبحان است؛ بنابراین قانون الهی یعنی احکام اولیه و ثانویه مبنا و اساس قدرت سیاسی در جامعه اسلامی و نظام دینی و مبنا مبتنی بر آموزه‌های وحیانی است.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران بیان کرد: از نگاه امام علی (ع)، دو آرمان و هدف والا در سیاست و فراهم آوردن زمینه تعلیم و تربیت و توسعه انسانی و ساخت یک کشور مدرن با زیباترین و کارآمدترین زیرساخت‌های توسعه و پیشرفت در پرتوی آراستگی مدیران ارشد میانی به عدالت و تقوا و اراده و عزم آن‌ها برای فهم مطالب تحقق خواهد یافت.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد درباره نکته نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر تصریح کرد: در این نامه، بحث توصیه نیست بلکه بحث، فرمان است که مدیران، باید آراسته به تقوا باشید، سیاست منهای عدالت در تفکر علی (ع) هیچ معنایی ندارد. ترجیح و مقدم داشتن اوامر الهی در همه حوزه‌ها اعم از حیات فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حوزه‌های مدیریتی باید لحاظ شود.

وی افزود: در نگاه علی (ع) شایسته‌سالاری، عدالت و مردمسالاری محور است و توصیه ایشان به مالک این بود که «تو باید بر مدار قانون‌مداری باشی و مدیریت تو بر مدار وحی باشد و قرآن کریم به عنوان مشعل فروزان فراروی عمل تو قرار گیرد و در این شرایط قطعا پیامبر و مدرسه اهل بیت پیش روی انسان گشوده می‌شود.»

خطیب نماز جمعه این هفته تهران با بیان اینکه کتاب و سنت پیامبر و سیره و کلمات پیشوایان معصوم دین باید مبنای تصمیم‌گیری و مدیریت باشد و این یعنی قانون‌مداری، گفت: تصمیمات متقن و مبتنی بر پشتوانه‌های علمی و کارشناسی و قابل دفاع، ثمره محور قرار گرفتن قرآن کریم و قانون‌مداری است. آنچه در شرع مقدس بیان شده است مسیر حرکت را تعریف می‌کند. انسانِ شاگرد مدرسه قرآن تلاش می‌کند در قله‌ها قرار گیرد.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد با تاکید بر اینکه مدیران باید مراقب کلمات و تصمیمات خود باشند، اضافه کرد: این راه، راه عزت و اقتدار است و تمام اقتدار جمهوری اسلامی بی استثنا دستاورد ارتباط نزدیک مسئولین و مردم با قرآن و عترت است. در دفاع مقدس ما گوش به سخن قرآن سپردیم و این اقتدار بزرگ خلق شد. در عرصه‌هایی که امروز امت اسلامی در اریکه قدرت قرار دارد دستاورد در مدار قرار گرفتن اوامر الهی و فرامین خدای سبحان است.

وی بیان کرد: امیرالمومنین خطاب به مالک می گویند سعادت مرهون توجه به فرامین دینی است. ما اگر به دنبال سعادت هستیم باید تلاش کنیم رابطه خود را با وحی مستحکم کنیم و هر قدر این رابطه استحکام یابد راه برای سعادت جامعه هموار می شود و اگر فاصله بگیریم محصول آن کاهش اقتدار و مشکلات و چالش های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی باید قرآن را محور قرار داد. تصمیمات مبتنی بر بالاترین پشتوانه علمی و کارشناسی که برای همه نخبگان سیاسی داخلی و جهانی قابل دفاع باشد. دینداران مدافع حقوق انسان‌ها هستند و علی بن ابی‌طالب است که مدافع حقوق انسان‌ها است. صاحبان خرد و علم در خدمت بشریت هستند.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد با تأکید بر اینکه انسان در تراز قرآن در خدمت بشریت است و برای انسانیت رحمت محسوب می‌شود، گفت: مسئولیت همه ما به ویژه کسانی که در سطوح بالاتری از قدرت قرار دارند، عاشورایی زیستن است و این به معنای نصرت خدا است. علی (ع) نماد پیوند حق و انسان است.

وی تصریح کرد: اگر ما به رسالت خود در رابطه با جهاد تبیین عمل کنیم چه تحولی در جهان رخ خواهد داد؟ مدیران ارشد در صف اول مخاطب قرار گرفتن کلام امیرالمومنین (ع) هستند. در همین ماه مبارک رمضان، از بعضی افرادی که خود را در این نظام خود را مسئول قرار دادند رفتارهایی دیده شده که مدیران ارشد باید رصد کنند. ‌ عدالت و تقوا رمز موفقیت حکومت دینی است. ‌

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه در جمعه گذشته شاهد حضور امت اسلامی در راهپیمایی عظیم و تحول‌آفرین قدس بودیم، تصریح کرد: تقریبا عموم رسانه‌ها اذعان داشتند که راهپیمایی روز قدس در رمضان سالجاری در دنیای اسلام با شکوه و عظمت بیشتری برگزار شد که نویدبخش وحدت امت اسلام برای دفاع از سرزمین قدس و پیام‌آور این حقیقت است که فلسطین امروز مسئله نخست جهان اسلام است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد افزود: در سرزمین‌های اشغالی با سخت‌گیری‌های غیرانسانی رژیم صهیونیستی بیش از ۲۰۰ هزار نفر در اجتماع نماز قدس و اجتماع بیت‌المقدس حضور یافتند که بسیار امیدبخش و امیدزا و برای دشمنان پیام‌آور یأس و ناامیدی است.

وی ادامه داد: دیروز رژیم صهیونسیتی در موضع تهاجمی قرار داشت و جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷ میلادی نماد این تهاجم بود اما ظرف ۶ روز سه کشور اسلامی مصر، سوریه و اردن مورد تجاوز صهیونیست‌ها قرار گرفت و سرزمین‌های اشغالی به بیش از سه برابر افزایش پیدا کرد و امروز این موضع تهاجمی به موضع تدافعی محض تبدیل شده است.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: امروز ‌ها در محاصره کرانه باختری و حشدالشعبی عراق و رزمندگان یمن و امت اسلامی قرار دارند. امروز امت فلسطین و قهرمانان غزه و مردم فلسطینی ساکن سرزمین‌های اشغالی کنار هم قرار دارند و وحدت و انسجام و امید به آینده در میان آن‌ها دستاورد محور مقاومت است. پیام محور مقاومت این است که امت اسلام با اقتدار در کنار شما است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد با اشاره به تحولات اقتصادی اخیر با بیان توصیه جدی به مقامات ارشد اجرایی کشور، گفت: باید راه را برای اجتماع علمی هموار کرد و نخبگان سیاسی و علمی و جامعه دانشگاهی با مشکلات و چالش‌های اقتصادی مورد تعامل و گفتگوی جدی قرار گیرند و ما برای برون‌رفت از تنگناها با الهام از سیاست‌های ابلاغی به یک تصمیم مورد حمایت جامعه علمی و نخبگان سیاسی برسیم.

وی ادامه داد: تیم اقتصادی دولت باید بر این امر متمرکز شوند و روی آن سرمایه‌گذاری کنند و این مهم نیازمند مدیریت شایسته مدیران خردمند و خردورز و با انگیزه، پرنشاط و شجاع است. باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه دولت بر اصلاح ساختار و عملکرد اقتصادی کشور مصمم است، خاطر نشان کرد: امروز بیش از گذشته نیازمند اصلاح ساختاری هستیم که بسیار ضروری و غیرقابل اغماض است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی این نکته از سوی دولتمردان که رنج‌های اقتصادی امروز ناشی از سیاست‌های اشتباه دهه‌های گذشته است، گفت: برون‌رفت از این تنگناها نیازمند اعتماد مردم به دولت و نظام و عزم تحول است. بدون تردید سیاست پولی کشور باید اصلاح شود. سیاست چاپ، نشر و توزیع گسترده پول و سیاست پولی انبساطی تأثیرات زیانباری بر تولید و رشد اقتصادی داشته و از عوامل موثر رشد تورم و کاهش ارزش پولی است.

وی اضافه کرد: اگر سیاست انبساط پولی و استقراض بانکی گره‌گشای مشکلات اقتصادی بود و می‌توانست رشد بلندمدت اقتصادی را به همراه داشته باشد، هیچ کشوری با مشکلات اقتصادی مواجه نبود، زیرا رشد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی کار ساده‌ای است.

خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد: مسئولین و رسانه‌ها باید برای مردم توضیح دهند که سیاست رشد پایه پولی می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد داشته باشد. سیاست مالی یعنی تأمین مخارج دولت و مخارج دولت مهمترین ابزار سیاست مالی است و بدون تردید در طول دهه‌های اخیر سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها در جهت رشد اقتصادی بالاتر و ثبات اقتصادی ناتوان بوده و باید این سیاست‌ها مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اضافه کرد: دولت محترم تجدیدنظر در این سیاست‌ها را در دستورکار قرار داده، اما باید برای مردم تبیین شود. به نظر حقیر، طراحی نظام بودجه‌ریزی صحیح براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و تأکیدات معظم‌له در دستورکار قرار گیرد و از صاحبنظران و مدیران کارآزموده استفاده شود تا مردم جریان قرار گیرند که دولت چه برنامه‌ای برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی دارد.

وی با بیان اینکه دولت باید برنامه خود را ارائه کند و نخبگان را به یاری بطلبد و با تلاش برای ادامه در مسیر گام نهد، عنوان کرد: اگر دولت تصمیم دارد نحوه پرداخت یارانه‌ها را اصلاح کند، مردم قبل از اجرای طرح در جریان قرار گیرند و نحوه جبران یارانه‌ها عملی گردد تا مردم به آرامش برسند. مردم باید کنار دولت قرار گیرند تا اصلاحات اقتصادی شکل گیرد.

خطیب نماز جمعه تهران در پایان خاطرنشان کرد: از نخبگان سیاسی و علمی خواهش می‌کنم نزاع‌های سیاسی را کنار بگذاریم. اگر من اشتباه کردم شما امروز در نقد من دچار اشتباه نشوید، اگر نجات کشور را می‌خواهیم دست در دست هم دهیم و تصمیم صحیح اتخاذ کنیم و برای اجرای تصمیمات صحیح همه جریان‌های سیاسی دوستدار ایران در کنار هم قرار گیرند تا در این راه قدم‌های منطقی و اصولی برداشته شود و مردم به این باور برسند که اراده نظام و قوای سه‌گانه بر اصلاح ساختار و عملکرد اقتصادی کشور است.